Белла Рамзі з серіалу The Last of Us претендує на роль Жанни д’Арк у новому фільмі Warner Bros.

HBO

Зірка «Гри престолів» та «Останніх з нас» (The Last of Us) Белла Рамзі, можливо, отримала свою наступну роль — після Ліани Мормонт та Еллі 21-річна акторка спробує втілити на екрані французьку воїтельку Жанну д’Арк в новому фільмі Warner Bros.

За інформацією інсайдера Деніела Ріхтмана (через World of Reel), зрежисує стрічку Баз Лурманн, відомий байопіком «Елвіс» і роботою над фільмами «Мулен Руж!» та «Великий Гетсбі», тоді як Рамзі розпочала перемовини про головну роль (решту кандидатів не розкривають).

Майбутню стрічку визначають, як «епічну історію про Жанну д’Арк, молоду французьку селянку, яка вірила, що Бог послав її очолити армію і врятувати свою країну під час Столітньої війни». Власне, невідомо, що нового принесе екранізація, зважаючи на те, що у свій час історію воїтельки на екран переносили Роберто Росселліні, Віктор Флемінг, Люк Бессон і відносно нещодавно Бруно Дюмон, але є припущення, що принаймні вибором Рамзі на головну роль фільм приверне до себе досить велику увагу.

Творців серіалу The Last of Us продовжують нещадно критикувати за вибір акторки на роль Еллі, і з другим сезоном ці закиди лише посилились. У другій грі персонажка вже виступала дорослішою і мала більш фізично розвинений вигляд, тоді як Белла лишилась при своїм попередніх параметрах, хоча й зізнавалась, що відвідувала виснажливі тренування.

Сама акторка в нещодавньому інтерв’ю поділилась думками з приводу цих відмінностей, і серед іншого повідомила, що видалилась із соцмереж через хейт.