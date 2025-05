Белла Рамзі з серіалу The Last of Us претендує на роль Жанни д’Арк у новому фільмі Warner Bros.

Зірка «Гри престолів» та «Останніх з нас» (The Last of Us) Белла Рамзі, можливо, отримала свою наступну роль — після Ліани Мормонт та Еллі 21-річна акторка спробує втілити на екрані французьку воїтельку Жанну д’Арк в новому фільмі Warner Bros.

За інформацією інсайдера Деніела Ріхтмана (через World of Reel), зрежисує стрічку Баз Лурманн, відомий байопіком «Елвіс» і роботою над фільмами «Мулен Руж!» та «Великий Гетсбі», тоді як Рамзі розпочала перемовини про головну роль (решту кандидатів не розкривають).

Майбутню стрічку визначають, як «епічну історію про Жанну д’Арк, молоду французьку селянку, яка вірила, що Бог послав її очолити армію і врятувати свою країну під час Столітньої війни». Власне, невідомо, що нового принесе екранізація, зважаючи на те, що у свій час історію воїтельки на екран переносили Роберто Росселліні, Віктор Флемінг, Люк Бессон і відносно нещодавно Бруно Дюмон, але є припущення, що принаймні вибором Рамзі на головну роль фільм приверне до себе досить велику увагу.

Творців серіалу The Last of Us продовжують нещадно критикувати за вибір акторки на роль Еллі, і з другим сезоном ці закиди лише посилились. У другій грі персонажка вже виступала дорослішою і мала більш фізично розвинений вигляд, тоді як Белла лишилась при своїм попередніх параметрах, хоча й зізнавалась, що відвідувала виснажливі тренування.

Сама акторка в нещодавньому інтерв’ю поділилась думками з приводу цих відмінностей, і серед іншого повідомила, що видалилась із соцмереж через хейт.

«Я була дуже зациклена на тому, як Еллі виглядає у грі… Навіть в тому, що стосується м’язів. Очевидно, мій тип статури інакший. Дуже складно було позбавитись думки, що я не схожа на образ, створений для гри… Я багато говорила про це з Крейгом (Крейг Мезін, шоуранер), і він ніколи не покладав на мене таких очікувань. Він хотів, щоб я виглядала сильною і відчувала себе сильною, щоб це було в поведінці, у поставі, у впевненості».

Слід зазначити, що серед касту The Last Of Us дісталось від фанів не лише Рамзі, а й Кейтлін Дівер, яка з’явилась у другому сезоні в ролі Еббі. В цьому випадку, окрім критики щодо фізичної невідповідності образу з гри, акторка чомусь ще й отримала порцію хейту за дії персонажки, через що команді довелось залучити додаткову охорону на знімання.

Серіал «Останні з нас» — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), якому доручено провести підлітку Еллі (Рамзі) через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Дія другого відбувається через п’ять років із залученням ключових персонажів The Last of Us Part 2.

Другий сезон серіалу The Last Of Us транслюється на HBO та Max з 13 квітня (з офіційною українською озвучкою серіал можна подивитись на Megogo) — наразі для перегляду доступні 4 епізоди із загалом 7. Перші відгуки профільних видань загалом вийшли позитивними, але з невдоволенням за обірваний фінал; тоді як глядацька оцінка наблизилась до катастрофічних 53% на Rotten Tomatoes (знову ж таки переважно з критикою за каст).

Третій сезон офіційно у розробці, але, ймовірно, дебютує не раніше, ніж за 2 роки.