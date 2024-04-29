Мільярду не буде? Друга «Дюна» заробила понад $700 млн у всьому світі, але наближається до завершення прокату

Спільне касове досягнення обох частин науково-фантастичної епопеї Дені Вільньова на цю мить перевищило $1,1 млрд — у першої трохи більше $400 млн.

Попри цифровий реліз Цифрова прем’єра другої «Дюни» відбулась 16 квітня — нині стрічка доступна й на українських онлайн-сервісах, зокрема в бібліотеці MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та ін., фільм Warner Bros. і Legendary, продовжує заробляти гроші в кінотеатрах — вихідними «Дюна: Частина друга» додала $1,9 млн на внутрішньому ринку та $3 млн за кордоном, довівши глобальну касу до $704 млн.

Зважаючи на те, що стрічка незабаром завершить прокат, а наступними вихідними очікуються кілька великих прем’єр, малоймовірно, що вона досягне $1 млрд — попри це, друга «Дюна» залишає за собою звання найкасовішого фільму 2024 року.

Серія «Дюни» від Дені Вільньова екранізує науково-фантастичний роман Френка Герберта. Перша частина, для порівняння, заробила понад $400 млн у 2021 році, однак вийшла в часи пандемії й паралельно транслювалась на HBO Max. Режисер також вже працює над розробкою третьої частини, яка, як він зазначав раніше, має стати фінальною.

Інший фільм Warner Bros/Legendary Entertainment «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» заробив понад $500 млн. Загалом фільми Warner Bros. зібрали $1,7 млрд цього року. Студія також випустила «Барбі», яка стала «найбагатшою» стрічкою 2023 року. Наступні гучні прем’єри 2024 року для Warner Bros. включають «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Джорджа Міллера, який дебютує наступного місяця на Каннському фестивалі (прем’єра в Україні — 23 травня), «Бітлджюс Бітлджюс» (5 вересня) та «Джокер: Божевілля на двох» (3 жовтня).