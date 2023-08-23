Огляди AMD Ryzen 9 7945HX3D з 3D V-Cache — найшвидший мобільний CPU для ігор

У мережі з’явилися огляди ігрового ноутбука ASUS ROG Scar 17 – першого пристрою з процесором AMD сімейства Ryzen X3D. Геймери з нетерпінням чекали на появу процесора з технологією 3D V-Cache, і тепер з’явилася можливість оцінити, наскільки продуктивною виявилося це рішення в мобільному сегменті. Хоча топовий 16-ядерний варіант в особі AMD Ryzen 9 7945HX3D може бути по кишені далеко не всім.

Процесор AMD Ryzen 9 7945HX3D містить 16 обчислювальних ядер на базі архітектури Zen4 та 128 МБ пам’яті 3D V-Cache. У режимі Turbo Boost ядра можуть досягати частоти 5,4 ГГц. Чип працює у діапазоні TDP від 55 Вт до 75 Вт. Кеш-пам’ять розташовується поверх одного з чиплетів, наслідуючи конфігурацію процесорів серії Ryzen 7000X3D.

AMD створила спеціальний драйвер PPM Provision Driver та ПЗ 3D V-Cache Performance Optimizer, які взаємодіють з Windows Game Mode і визначають, які завдання повинні використовувати чиплет з 3D V-Cache, а які ─ інший. Варто відзначити, що деякі ігри не можуть використовувати переваги 3D V-Cache, тому приросту частоти кадрів у них не спостерігається.

Цікавий нюанс полягає в унікальній конфігурації чиплета із шаром 3D V-Cache. На цей чип неможливо нанести рідкий метал. На відміну від настільної серії Raphael X3D, процесори для ноутбуків серії Dragon Range позбавлені вбудованих теплорозподільників. Отже, рецензенти висловлюють побоювання щодо охолодження та гучної роботи вентилятора. Варто додати, що в оригінальному ноутбуці Scar 17, де використовується процесор не з серії X3D, застосовується рідкий метал.

Щодо самих оглядів, то їх не дуже багато. AMD та ASUS надали ноутбук дуже обмеженому колу оглядачів. Ті щасливчики, які змогли протестувати ASUS ROG Scar 17, вважають Ryzen 9 7945HX3D найкращим процесором для ігор при роздільній здатності 1080p. Однак при роздільній здатності QHD (конфігурація, що використовується ноутбуком ROG Scar 17) спостерігається деяке зниження продуктивності, й ситуація не демонструє покращення при роздільній здатності 4K. Це типово для ноутбуків, оснащених менш потужними GPU.

На жаль, жоден з оглядачів не зміг назвати остаточну ціну ноутбука Scar 17. Очікується, що його ціна перевищить $3000-3500. Залишається сподіватися, що в майбутньому AMD випустить 8-ядерну модель X3D з більш бюджетною графікою.

Джерело: videocardz