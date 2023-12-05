OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка потужністю 100 Вт (бездротова на 50 Вт) та ціна від $607

У рамках спеціальної церемонії у Китаї, присвяченої 10-річному ювілею OnePlus, компанія представила свій новий флагманський смартфон OnePlus 12.

Новинка оснащена 6,82-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з роздільною здатністю 3168×1440 пікселів і змінною частотою оновлення в діапазоні 1-120 Гц. Панель забезпечує пікову яскравість для HDR контенту 4500 ніт або 1600 ніт при типовому використанні. У верхній частині дисплея є круглий отвір для фронтальної камери.

Смартфон OnePlus 12 містить процесор Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю до 1 ТБ. Акумулятор виконаний з двох секцій та має сумарну місткість 5400 мАг. Підтримується швидке провідне заряджання потужністю 100 Вт, швидке бездротове заряджання потужністю 50 Вт та реверсивне бездротове заряджання потужністю 10 Вт.

На задній панелі розташувалася потрійна камера із брендом Hasselblad. Вона включає головний модуль на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony Lytia 808 з оптичною системою стабілізації зображення. Також користувачам доступні 64-мегапіксельний телефото модуль із 3-кратним оптичним збільшенням та 48-мегапіксельний надширококутний модуль.

У OnePlus 12 застосовуються модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, інфрачервоний випромінювач та роз’єм USB Type-C 3.2. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP65. Пристрій працює під керуванням ColorOS 14.0 на базі Android 14. Новинка доступна в чорному, білому та зеленому варіантах кольору корпусу.

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Смартфон OnePlus 12 доступний для попереднього замовлення в Китаї:

12 ГБ + 256 ГБ ─ $607

16 ГБ + 512 ГБ ─ $677

16 ГБ + 1 ТБ ─ $748

24 ГБ + 1 ТБ ─ $818

Фактичний продаж розпочнеться 11 грудня. Міжнародна версія OnePlus 12, найімовірніше, з’явиться вже в січні 2024 року. Компанія поки що не назвала дату міжнародного анонсу.

Джерело: gsmarena