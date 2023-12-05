Новини Пристрої 05.12.2023 о 16:07 comment views icon

OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка потужністю 100 Вт (бездротова на 50 Вт) та ціна від $607

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Вадим Карпусь

Автор новин

OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка потужністю 100 Вт (бездротова на 50 Вт) та ціна від $607

У рамках спеціальної церемонії у Китаї, присвяченої 10-річному ювілею OnePlus, компанія представила свій новий флагманський смартфон OnePlus 12.

OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка мощностью 100 Вт (беспроводная на 50 Вт) и цена от $607

Новинка оснащена 6,82-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з роздільною здатністю 3168×1440 пікселів і змінною частотою оновлення в діапазоні 1-120 Гц. Панель забезпечує пікову яскравість для HDR контенту 4500 ніт або 1600 ніт при типовому використанні. У верхній частині дисплея є круглий отвір для фронтальної камери.

OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка мощностью 100 Вт (беспроводная на 50 Вт) и цена от $607

Смартфон OnePlus 12 містить процесор Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю до 1 ТБ. Акумулятор виконаний з двох секцій та має сумарну місткість 5400 мАг. Підтримується швидке провідне заряджання потужністю 100 Вт, швидке бездротове заряджання потужністю 50 Вт та реверсивне бездротове заряджання потужністю 10 Вт.

OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка мощностью 100 Вт (беспроводная на 50 Вт) и цена от $607

На задній панелі розташувалася потрійна камера із брендом Hasselblad. Вона включає головний модуль на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony Lytia 808 з оптичною системою стабілізації зображення. Також користувачам доступні 64-мегапіксельний телефото модуль із 3-кратним оптичним збільшенням та 48-мегапіксельний надширококутний модуль.

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OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка мощностью 100 Вт (беспроводная на 50 Вт) и цена от $607

У OnePlus 12 застосовуються модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, інфрачервоний випромінювач та роз’єм USB Type-C 3.2. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP65. Пристрій працює під керуванням ColorOS 14.0 на базі Android 14. Новинка доступна в чорному, білому та зеленому варіантах кольору корпусу.

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OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка мощностью 100 Вт (беспроводная на 50 Вт) и цена от $607

Смартфон OnePlus 12 доступний для попереднього замовлення в Китаї:

  • 12 ГБ + 256 ГБ ─ $607
  • 16 ГБ + 512 ГБ ─ $677
  • 16 ГБ + 1 ТБ ─ $748
  • 24 ГБ + 1 ТБ ─ $818
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Фактичний продаж розпочнеться 11 грудня. Міжнародна версія OnePlus 12, найімовірніше, з’явиться вже в січні 2024 року. Компанія поки що не назвала дату міжнародного анонсу.

Джерело: gsmarena

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