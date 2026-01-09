Новини Пристрої 09.01.2026 comment views icon

OnePlus Turbo 6 і 6V отримали батареї на 9000 мА•год у тонкому корпусі і зарядку 80 Вт

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

OnePlus Turbo 6 і 6V отримали батареї на 9000 мА•год у тонкому корпусі і зарядку 80 Вт
OnePlus випустила Turbo 6 і Turbo 6V: батареї 9000 мА•год від $270

Останнім часом акумулятори в смартфонах розвиваються швидше за більшість інших компонентів. Це черговий раз довела OnePlus, представивши нові моделі OnePlus Turbo 6 і Turbo 6V. Кожна з них отримала батарею місткістю 9000 мА·год. При цьому це не “цеглини”: товщина корпусу становить 8,5 мм, а вага — 215 г.

Обидва смартфони оснащені 6,78-дюймовими OLED-дисплеями з роздільною здатністю 1272p+, 10-бітною передачею кольору та піковою яскравістю 1800 ніт. Дисплеї підтримують DC Dimming і високочастотне PWM-регулювання 3840 Гц.

OnePlus Turbo 6

Обидві моделі дуже схожі, але Turbo 6 позиціонується як продуктивніший варіант. Дисплей підтримує частоту оновлення 165 Гц і має сертифікації ProXDR, HDR Vivid та Xreal.

OnePlus Turbo 6 і 6V отримали батареї на 9000 мА•год у тонкому корпусі і зарядку 80 Вт

OnePlus Turbo 6 працює на процесорі Snapdragon 8s Gen 4 і отримала кілька допоміжних чипів. Ігрове ядро Fengchi Game Kernel дозволяє запускати ігри з частотою до 165 кадрів за секунду, відповідно до частоти оновлення екрана. Також тут є чип G1 для покращення зв’язку Wi-Fi та окремий контролер сенсорного введення з частотою опитування до 330 Гц. Пристрій має до отримав до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і до 512 ГБ швидкого сховища UFS 4.1.

OnePlus Turbo 6V

Дисплей Turbo 6V працює на максимальній частоті 144 Гц. Ця модель заснована на процесорі Snapdragon 7s Gen 4 (як в Redmi Note 15 Pro+ та Poco M8 Pro 5G) і має лише чип для сенсорного введення. Як і старша модель, смартфон оснащений великою випарною камерою та кількома шарами тепловідведення. Різниця помітна й у пам’яті. Turbo 6V обмежується 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і накопичувачем UFS 3.1 місткістю до 512 ГБ.

OnePlus Turbo 6 і 6V отримали батареї на 9000 мА•год у тонкому корпусі і зарядку 80 Вт

Обидві моделі отримали однакові камери. На задній панелі розташована подвійна камера. Основний модуль на 50 Мп з апертурою f/1,88 підтримує оптичну стабілізацію та запис відео 4K при 60 кадрах за секунду. Її доповнює 2 Мп монохромний допоміжний сенсор. Фронтальна камера — 16 Мп (f/2,4) з підтримкою запису відео 1080p@30fps.

Ключова особливість серії OnePlus Turbo 6 — автономність. Батарея на 9000 мА·год підтримує швидку зарядку SuperVOOC потужністю 80 Вт або до 55 Вт через PPS. За даними OnePlus, Turbo 6 забезпечує до 10,6 години ігор або 22,5 години перегляду коротких відео. Turbo 6V демонструє схожі показники: 10,5 години ігор і до 25,6 години перегляду TikTok. Обидві моделі підтримують реверсивну зарядку потужністю 27 Вт.

OnePlus Turbo 6 і 6V отримали батареї на 9000 мА•год у тонкому корпусі і зарядку 80 Вт

У плані підключень смартфони пропонують USB-C 2.0, Bluetooth з підтримкою aptX Adaptive, LDAC і LHDC 5.0. Turbo 6 отримав Wi-Fi 7 (2×2), тоді як Turbo 6V обмежується Wi-Fi 6 (1×1). Роз’єму 3,5 мм і слота microSD немає. Обидві моделі мають сертифікації захисту IP66, IP68 та IP69 від пилу й води, а також оптичні сканери відбитків пальців під екраном.

Спецпроєкти
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Ціна

Ціна OnePlus Turbo 6 у Киатї становить $330 за конфігурацію 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Однак OnePlus тимчасово знизила ціну пристрою до $300 у чорному, сріблястому та зеленому кольорах. Конфігурації 12/512 ГБ та 16/512 ГБ коштують $415 та $445 відповідно.

Ціна Turbo 6V починається від $270 за версію 8/256 ГБ або від $243 протягом періоду передпродажу. OnePlus також пропонує Turbo 6V у версіях 12/256 ГБ ($300) та 12/512 ГБ ($345). В рамках передпродажу діє знижка близько $29.

Джерело: gsmarena, notebookcheck 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17
Представлені Poco F8 Ultra та F8 Pro: глобальні версії смартфонів Redmi K90 з ціною від $530
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
Як в росії: Індія вимагатиме від виробників смартфонів встановлення державного застосунку
Apple випустила наплічну “шкарпетку” для iPhone за $230
Nubia V80 Design: китайці створили "iPhone 17 Pro" за $100 та поглузували у назві
У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
Неочікувана компактність: макет Apple iPhone Fold порівняли з iPhone 17 Pro Max та Oppo Find N5 на відео
Майбутній Apple iPhone отримає підекранну камеру та нові супутникові можливості, — інсайдери
Дивний баг в iOS 26 змушує фото з Android "червоніти" при відправці на iPhone
Apple iPhone 17 втрачає "антиблікові" можливості після наклеювання захисного скла
Заборона смартфонів в школах Нью-Йорка показала, що діти не вміють визначати час по "годиннику зі стрілками"
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Xiaomi 17 Ultra: перші фото без чохла, модуль та програма камери, реліз вже цього тижня
Apple iPhone Air 2 все ж вийде та отримає подвійну камеру, — інсайдер
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
Asus заморожує Zenfone та ROG Phone — у 2026 році компанія не випустить жодного смартфона
Apple ввела штрафи для ритейлерів з Індії, які постачають iPhone "сірими" каналами в рф
Samsung відмовила у продажі пам’яті сама собі, Galaxy S26 очікує здорожчання
Xiaomi представила Poco M8 5G і M8 Pro 5G: як Note 15, тільки з іншими камерами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати