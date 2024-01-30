OnePlus анонсувала Nord N30 SE 5G з процесором Dimensity 6020 і ціною від $163

OnePlus представила модель початкового рівня Nord N30 SE 5G з привабливим цінником. Його оснащено процесором MediaTek Dimensity 6020, 4 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті.

Nord N30 SE 5G має 6,72-дюймовий LTPS-дисплей з роздільною здатністю FHD+. На задній панелі знаходиться 50-Мп основна камера з 1/2,76-дюймовим сенсором і пікселями 0,64 мкм та 2-Мп сенсор глибини. Ще є 8-Мп фронтальна камера.

Смартфон працює на оболонці OxygenOS 13.1 на базі Android 13. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5 000 мАг з підтримкою швидкого заряджання SuperVOOC на 33 Вт.

OnePlus Nord N30 SE 5G буде доступний в ОАЕ з 31 січня у кольорах Cyan Sparkle (блакитний) та Black Satin (чорний) за ціною від $163, передає GSMArena. На інших ринках смартфон почне продаватися «найближчими тижнями».