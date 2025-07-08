Новини Технології 08.07.2025 о 18:30 comment views icon

OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам’яті тільки з LTE

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайту

OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам’яті тільки з LTE
Розділ Технології виходить за підтримки

OnePlus Pad Lite вийшов на глобальний ринок, і доступні конфігурації трохи дивні. Також планшет не найдешевший.

Планшет доступний лише у версіях Wi-Fi (6 ГБ/128 ГБ) та LTE (модель 8 ГБ/128 ГБ). Обидві мають 11-дюймовий екран зі співвідношенням сторін 16:10, яскравістю 500 ніт, частотою 90 Гц та глибиною кольору 10 біт (8+2). Всередині працює чип MediaTek Helio G100. Усе це різномаїття доступне лише в одному кольорі Aero Blue.

OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам'яті тільки з LTE

Світовий реліз OnePlus Nord 5 — виняткова селфі-камера та ШІ на базі Google Gemini від €449

Pad Lite оснащений акумулятором місткістю 9340 мАг з підтримкою заряджання 33 Вт, чотирма динаміками високої роздільної здатності з підтримкою Omnibearing Sound Field. На борту встановлені дві камери, фронтальна і задня, обидві 5 МП.

OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам'яті тільки з LTE

Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299

Цікавими функціями є Open Canvas, безперешкодний обмін зображеннями з iPhone та Android, дзеркальне відтворення екрана та дитячий режим.

OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам'яті тільки з LTE

Досить важкий OnePlus Pad Lite (530 г) має розміри 254,9 x 166,5 x 7,4 мм. У Європі версія 6 ГБ/128 ГБ Wi-Fi коштує €199, а 8 ГБ/128 ГБ LTE можна придбати за €229. Планшет знаходиться у вільному продажу відсьогодні.

Спецпроєкти
Вигідний та зручний обмін валют прямо у банківському застосунку: Sense Bank розширив можливості
Миючий пилотяг Dreame H15 Pro Heat: не має дротів, бачить тип забруднення та нагріває воду для до 85°С

Нові гаджети OnePlus: годинник Watch 3 43 мм і навушники Buds 4 з автономністю до 45 годин

Джерело: OnePlus

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Популярні новини

Щось пішло не так: Intel розглядає відмову від техпроцесу 18A
Думскролінг: вчені розповіли, як уникнути стресу від новин та залишатися в курсі подій
AMD Ryzen 5 9600X3D «засвітився» у мережі — 6 ядер Zen 5 та 102,5 МБ кеша
Профілі клавіатур: форма має значення
Відомий сайт забув про ембарго і видав огляд «Супермена» заздалегідь, вердикт — останній цвях в «труну супергероїки»
Ізраїльські хакери зламали найбільшу криптобіржу Ірану Nobitex та знищили $90 млн
Помилка в 600+ моделях принтерів одного бренду розкриває паролі адміністратора за замовчуванням
Трейлер «2000 метрів до Андріївки» — нова документалка від творців «20 днів у Маріуполі» про запеклі бої під Бахмутом
Британія заплатила £500 тис. за переміщення крапки на лого сайту держпослуг Gov.UK
Мобільні оператори автоматично блокуватимуть шахрайські та спам-дзвінки до українців, — Федоров
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
Steam безплатно роздає легендарну метроїдванію із 94% схвальних відгуків — лише до 26 червня
Перші кадри геймплею The Blood of Dawnwalker — бійня з вампірами в Карпатах від геймдиректора Witcher 3
Програміст створив блокувальник реклами у реальному світі
Представлений годинник Vivo Watch 5 — яскравий AMOLED, 100+ режимів тренувань та 22 дні автономності за $110
Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
UNIT.City, Web3 та піца: де сьогодні полюють на молоді таланти
Бої у фінальних сезонах «Відьмака» поставив хореограф «Аколіту» — попередник пішов слідом за Кавіллом
В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність — один бренд удвічі витриваліший за iPhone та Pixel
Mafia: The Old Country показали в дії — 9 хвилин стелсу, перестрілок і мафіозної атмосфери
Характеристики Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 «злили» перед анонсом — майже ноутбук

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати