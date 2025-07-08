OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам’яті тільки з LTE

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OnePlus Pad Lite вийшов на глобальний ринок, і доступні конфігурації трохи дивні. Також планшет не найдешевший.

Планшет доступний лише у версіях Wi-Fi (6 ГБ/128 ГБ) та LTE (модель 8 ГБ/128 ГБ). Обидві мають 11-дюймовий екран зі співвідношенням сторін 16:10, яскравістю 500 ніт, частотою 90 Гц та глибиною кольору 10 біт (8+2). Всередині працює чип MediaTek Helio G100. Усе це різномаїття доступне лише в одному кольорі Aero Blue.

Pad Lite оснащений акумулятором місткістю 9340 мАг з підтримкою заряджання 33 Вт, чотирма динаміками високої роздільної здатності з підтримкою Omnibearing Sound Field. На борту встановлені дві камери, фронтальна і задня, обидві 5 МП.

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Цікавими функціями є Open Canvas, безперешкодний обмін зображеннями з iPhone та Android, дзеркальне відтворення екрана та дитячий режим.

Досить важкий OnePlus Pad Lite (530 г) має розміри 254,9 x 166,5 x 7,4 мм. У Європі версія 6 ГБ/128 ГБ Wi-Fi коштує €199, а 8 ГБ/128 ГБ LTE можна придбати за €229. Планшет знаходиться у вільному продажу відсьогодні.

Джерело: OnePlus

Розділ Технології виходить за підтримки

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