Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299

OnePlus Nord CE5 дебютував із батареєю на 7100 мА•год й ціною від €299 / OnePlus

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Після попереднього анонсу OnePlus офіційно представила свої нові смартфони серії Nord. В рамках п’ятого покоління компанія пропонує дві моделі: Nord 5 і Nord CE5. Вони мають різне технічне спрямування, але водночас доповнюють один одного. Nord 5 вийшов потужнішим і з більш флагманськими характеристиками, а Nord CE5 орієнтований на автономність і практичність. Він може похвалитися найбільшою батареєю, яку коли-небудь встановлювали в смартфони OnePlus.

Характеристики OnePlus Nord CE5

Смартфон OnePlus Nord CE5 отримав 6,77-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ (2392х1080 пікселів), частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1430 ніт. Екран підтримує HDR10+ та має інтегрований оптичний сканер відбитків пальців.

Серцем новинки стала система-на-чипі MediaTek Dimensity 8350. Її доповнюють 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованого сховища UFS 3.1. За бажання можна встановити картку пам’яті microSDXC. Щоправда вона не має виділеного слоту, її доведеться встановлювати замість однієї з SIM-карт.

На задній панелі OnePlus Nord CE5 розташувалась подвійна камера. Вона включає головний 50-мегапіксельний сенсор LYT-600, доповнений оптичною системою стабілізації зображення та об’єктивом з фокусною відстанню 26 мм. Ще є 8-мегапіксельний надширококутний модуль (OV08D10) з фокусною відстанню об’єктива 16 мм. Камера підтримує алгоритми експозиції RAW HDR та Real Tone, доступні власникам смартфонів серії OnePlus 13. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея має 16-мегапіксельний сенсор (IMX480).

Мабуть, найцікавішою характеристикою нового Nord CE5 є батарея місткістю 7100 мА·год, що відповідає деяким компактним планшетам. За даними OnePlus, смартфон витримує понад 27 годин перегляду відео в YouTube, 18 годин користування Instagram і понад 9 годин геймінгу. Пристрій підтримує швидке заряджання SuperVOOC потужністю 80 Вт та режиму безпечного заряджання в обхід батареї.

Пристрій працює під управлінням OxygenOS 15.0 на базі Android 15. Виробник обіцяє випустити 4 оновлення ОС та 6 років оновлень безпеки.

Ціна OnePlus Nord CE5

Смартфон OnePlus Nord CE5 пропонується у трьох кольорах: Black Infinity (чорний), Marble Mist (світло-сірий), Nexus Blue (блакитний). Новинка вже доступна у продажу в Європі за ціною €299 за версію 8/128 ГБ та €349 за варіант з 8/256 ГБ пам’яті.

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Джерело: gsmarena

Розділ Технології виходить за підтримки

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