OnePlus та Oppo запевняють, що залишаться на ринках Європи принаймні до кінця 2023 року

Інсайдер Макс Джамбор, який має досить надійний послужний список, написав у Twitter, що китайські виробники смартфонів «OPPO й OnePlus йдуть з Європи». Він додав, що першими ринками, які залишать обидві компанії, нібито стануть «Німеччина, Великобританія, Франція та Нідерланди».

Китайські бренди поспішили прокоментувати цю інформацію. Офіційний представник OnePlus пояснив у заяві, що «OPPO й OnePlus віддані всім існуючим європейським ринкам та Великій Британії». Крім того, обидві компанії «відмінно стартували у 2023 році, успішно випустивши кілька пристроїв в Європі, і у них є лінійка майбутніх продуктів на частину року, що залишилася».

По суті ця заява лише частково спростовує інформацію Макса Джамбора. Судячи з офіційної заяви, OPPO та OnePlus залишаться на ринках ЄС та Великобританії принаймні до кінця 2023 року. Однак нічого не було сказано про плани компаній на 2024 рік.

Також слід зазначити, що смартфон OnePlus 11 так і не був запущений у Німеччині через патентну суперечку між Nokia та OnePlus. З усім тим, це не означає, що OnePlus загалом пішла з європейського ринку.

Ринки ЄС та Великої Британії можуть бути не такими важливими, як ринок США. Однак вони є досить привабливими та платоспроможними. Тому жоден технологічний гігант не залишить їх без поважної причини. Чи є такі причини в OPPO та OnePlus, поки що невідомо.

Джерело: phonearena