Онкохворий? На вихід. Позов до Mozilla через відсторонення працездатного CPO з меланомою у боротьбі за посаду CEO компанії

У червні проти корпорації Mozilla та трьох її керівників було подано позов у ​​США щодо ймовірної дискримінації людини з обмеженими можливостями та помсту, спрямованих проти директора з продуктів (CPO) Стіва Тейшейри. Згідно зі скаргою, поданою до Вищого суду округу Кінг у штаті Вашингтон, Тейшейра був висунутий на посаду генерального директора (CEO) Mozilla, коли йому діагностували очну меланому 3 жовтня 2023 року. Тейшейра взяв медичну відпустку для лікування раку з 30 жовтня 2023 року по 1 лютого 2024 року.

«Одразу, після його повернення Mozilla розпочала кампанію за пониження в посаді або звільнення пана Тейшейри, посилаючись на безпідставні занепокоєння та припущення щодо його можливостей як людини, хворої на рак. Тимчасова виконувачка обов’язків головного виконавчого директора Лаура Чемберс і головна директорка з персоналу Дані Чехак чітко висловили пану Тейшейрі: він не міг продовжувати працювати як директор з продуктів, і не міг продовжувати працювати як співробітник Mozilla після 2024 року — через його діагноз», — йдеться у скарзі.

Скарга спрямована проти Чемберс та Чехак, а також Мітчелл Бейкер, колишньої CEO Mozilla, яка пішла у відставку в лютому та оголосила Чемберс своєю наступницею.

«Пан Тейшейра з ентузіазмом відновив свою важливу роль після лікування, але Mozilla не хотіла терпіти керівника, хворого на рак», — сказала Емі Кангас Александер, адвокат юридичної фірми Stokes Lawrence, яка представляє інтереси позивача.

«Коли пан Тейшейра відмовився бути маргіналізованим через обмежені можливості, Mozilla помстилася та відправила його у відпустку проти його волі. Mozilla відсторонила пана Тейшейру саме в той момент, коли йому потрібно підготувати свою сім’ю до можливості майбутнього без нього».

У скарзі стверджується, що Тейшейра, призначений у серпні 2022 року, допоміг зупинити десятирічний занепад браузера Firefox, який приносить близько 90% доходу Mozilla та є єдиним прибутковим продуктом компанії. Крім того, йому приписують розвиток рекламного бізнесу Mozilla та можливостей штучного інтелекту, а також зменшення інвестицій у витратний сервіс Pocket.

Ці та інші успіхи, як стверджується, призвели до розмови у вересні 2023 року, коли Бейкер окреслила план щодо того, як Тейшейра стане генеральним директором. Потім він узяв відпустку за станом здоров’я, і перш ніж він міг повернутися, як йдеться у скарзі, Чемберс була призначена тимчасовою CEO, а Бейкер було усунуто на посаду виконавчої голови ради директорів. Вона каже, що це було її рішення.

«Рішення правління звільнити пані Бейкер було настільки раптовим, що вони не почали шукати наступника, в результаті чого одного з членів правління, пані Чемберс, призначили тимчасовим генеральним директором», — йдеться у скарзі.

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Стверджується, що у той день, коли Тейшейра повернувся на роботу, йому доручили звільнити 50 осіб з компанії, 40 з яких працювали в його організації MozProd. Він порушив питання щодо плану звільнення, але виявив, що Чехак заборонила його підлеглим готувати документ про логіку та критерії відбору для звільнення. Подальші розбіжності з Чехак змусили Тейшейру оскаржити звільнення.

«Пан Тейшейра мав етичні занепокоєння щодо звільнень, оскільки вони були в основному мотивовані бажанням збільшити норму прибутку в Mozilla, яка вже працювала з прибутком. Пан Тейшейра вважав, що це суперечить цінностям Mozilla, які декларовані на сайті компанії: «Нас підтримує некомерційна організація, що означає, що ми ставимо наперед інтереси людей, а не корпоративні прибутки», — стверджується в скарзі.

Розбіжності Тейшейри з керівництвом тривали, що призвело до зменшення його бонусів після негативних результатів перевірки ефективності в березні 2024 року.

Приблизно в той час, йдеться у скарзі, Чемберс запропонувала Тейшейрі перейти на іншу посаду, щоб звільнити час для лікування раку». На той час він уже не отримував регулярного лікування. Наступного місяця Тейшейра сказав Чемберсу, що у нього діагностовано рак печінки четвертої стадії, і йому потрібно буде пройти додаткове лікування. Після цього Чемберс запропонувала перевести Тейшейру на нову посаду старшого віцепрезидента з технологічної стратегії, де він міг би працювати до кінця 2024 року. Це призвело б до скорочення зарплати на 40%, — Тейшейра відмовився від пониження.

Після повідомлення Чемберс прямим підлеглим Тейшейри про необхідність пристосуватися до його проблем зі здоров’ям (розголошення яких, як стверджується, було зроблено без згоди), Тейшейра написав Чехак 25 квітня:

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«Стало очевидним, що Mozilla просто незручно продовжувати використовувати мене як CPO, тому що я хворий на рак. Це єдина причина, чому Правління та Лаура намагаються мене підштовхнути до меншої ролі зі скороченими платити в очевидній надії, що я спокійно піду».

У відповідь на цю ноту Тейшейрі було поставлено ультиматум із трьома варіантами: прийняти нову роль і почати роботу, прийняти нову роль і взяти довготривалу відпустку, або «не прийняти цю роль і перейти до розмови про розрив». 23 травня 2024 року Mozilla відправила Тейшейру в адміністративну відпустку та передала його підлеглих іншим керівникам. Він досі вказаний на вебсайті Mozilla як CPO.

У позові стверджується, що Тейшейра не мав наміру припиняти роботу ні до, ні після встановлення діагнозу. Причина, чому йому потрібно продовжувати працювати, полягає в тому, щоб утримувати свою сім’ю, включаючи дорослу доньку з обмеженими можливостями та дружину, яка відмовилася від інших кар’єрних можливостей заради догляду за дочкою.

«Діагноз раку пана Тейшейри робить його потребу продовжувати роботу на керівній посаді гострішою, для того, щоб накопичити достатні кошти, щоб утримувати свою дружину та доньку, якщо тривалість його життя колись у майбутньому скоротиться», – йдеться в позові.

У скарзі проти Mozilla та її керівників стверджується про порушення Закону Вашингтона проти дискримінації (WLAD) на основі обмежених можливостей; помсту та розголошення інформації про здоров’я; дифамацію; порушення федерального Закону про сімейні та медичні відпустки (FMLA); Закону штату Вашингтон про сімейні та медичні відпустки (PFML); і Закону штату Вашингтон про заборону мовчати, який забороняє положення нерозголошення/неприниження.

«Ми заперечуємо звинувачення та маємо намір рішуче захищатися від цього позову. Mozilla має понад 25 років досвіду підтримки найвищих стандартів доброчесності та дотримання всіх застосовних законів. Ми з нетерпінням чекаємо представити свій захист у суді та впевнені що факти продемонструють, що ми діяли належним чином. Оскільки це юридична справа, яка триває, ми не будемо надавати подальших коментарів», — йдеться у заяві Mozilla.

Джерело: The Register