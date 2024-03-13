Оновлення 9.00 для PS5 покращило звук контролера DualSense, додавши шумозаглушення

Оновлення PS5 Update 9.00 додає до консолі Sony покращення звуку з контролера DualSense та взаємодію на спільному екрані Share Screen.

Покращення звука контролера DualSense реалізовано за допомогою шумозаглушення. Крім того, оновлення дає змогу користувачам регулювати яскравість індикатора живлення консолі за допомогою нового налаштування, передає Wccftech.

Покращення динаміків контролера. Динаміки контролера тепер можуть відтворювати звук більшої гучності, даючи змогу чіткіше чути звуки в грі та голосовий чат.

Динаміки контролера тепер можуть відтворювати звук більшої гучності, даючи змогу чіткіше чути звуки в грі та голосовий чат. Покращене шумозаглушення. Якість звуку з мікрофона на контролерах було покращено завдяки новій моделі машинного навчання ШІ. Фоновий шум від натискання кнопок та ігровий звук придушуються, що покращує якість голосового чату. Встановіть нову версію системного програмного забезпечення та оновіть програмне забезпечення контролера, щоб насолоджуватися покращеною чіткістю звуку голосового чату при використанні мікрофона контролера.

Оновлення системи також має покращити стабільність та продуктивність системи.

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