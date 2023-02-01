Оновлення Discord знижує ігрову продуктивність відеокарт NVIDIA — інструкція, як це можна виправити

Якщо ви часто залишаєте Discord відкритим та помітили зниження продуктивності в іграх на відеокарті NVIDIA, винуватцем може бути порушення у роботі Discord. Виробник GPU вже працює над виправленням, а поки що випустив інструкцію для самостійного усунення проблеми.

NVIDIA визнала, що недавнє оновлення Discord призвело до навантаження пам’яті на її графічних адаптерах. Збій не дозволяє відеопам’яті досягти повної тактової частоти під час запуску ігор.

Інструкція для виправлення вручну, що надана NVIDIA, передбачає використання 3D Profile Manager для редагування профілю SLI, що є відносно складною операцією. Для початку необхідно завантажити програму з сайту компанії.

Після встановлення та відкриття програми виберіть “Експорт профілів SLI”. Коли з’явиться вікно провідника, виберіть місце для експорту та збережіть текстовий файл профілів. Потім відкрийте файл у Блокноті та знайдіть у ньому Discord. Це має бути розділ, що починається з “Profile ‘Discord” і закінчується “EndProfile”. Внизу, прямо над “EndProfile” і нижче “Setting ID_0x809d5f60 = 0x10000000”, введіть “Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000”. Після цього розділ має виглядати як на скриншоті: Збережіть профіль у вигляді файлу *.txt, поверніться до 3D Profile Manager та виберіть «Import SLI Profiles». Коли з’явиться вікно провідника, виберіть щойно збережений файл, натисніть кнопку «Відкрити», а потім закрийте Profile Manager.

NVIDIA не уточнила, яке саме оновлення могло викликати проблему. Можливо, це був нещодавній патч Discord, який додав можливість стримерам з відеокартами RTX 4000 використовувати кодек AV1.

Новий кодек продемонстрував значний прогрес у порівнянні з H.264, дозволяючи стримерам та авторам роликів створювати чіткіше відео при меншому бітрейті. Крім того, використання AV1 не вимагає авторських відрахувань, на відміну від H.265.

Discord тепер використовує можливість роботи з AV1 на RTX 4000, щоб дозволити передплатникам Nitro кодувати зі швидкістю 8 Мбіт/с у форматі [email protected] Поки не відомо про плани Discord дозволити застосування AV1 на відеокартах RDNA3 або Arc Alchemist.

Джерело: TechSpot