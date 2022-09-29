Intel показала відеокарти Arc A770 та A750 у виконанні GUNNIR та ASRock й адаптер A310 початкового рівня

На виставці Innovation 2022 Intel представила перші партнерські відеокарти A770 і A750 виробництва GUNNIR та ASRock (подія також стала «тихою» презентацією A750). Очевидно, що традиційні виробники відеокарт, назви яких усі звикли чути у контексті, поки не поспішають із релізами графічних адаптерів Intel. До цього компанія демонструвала лише відеокарти власного дизайну.

GUNNIR давно підтвердили співпрацю з Intel, але лише зараз показали конкретні вироби. Компанія презентувала відеокарту Arc A770 із трьома вентиляторами – її система охолодження займає 2,2 слота. Відеоадаптер живиться від двох 8-контактних роз’ємів, що відрізняється від референсної 8+6-контактної конструкції Intel. Карта також оснащена металевим кожухом та відкритою задньою панеллю. Інші варіанти виконання Arc A750 і A770 цього виробника можна побачити на титульному фото статті.

ASRock запропонувала два варіанти дизайну графічних адаптерів Intel Arc. Відеокарта Arc A770 належить до серії Phantom Gaming, A750 випускається у рамках серії Challenger. Одна з карт відзначена індексом OC і, очевидно, буде потужнішою за Intel Limited Edition. Обидві відеокарти оснащені подвійним 8-контактним роз’ємом живлення – схоже, це стане особливістю усіх преміальних варіантів виконання.

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Дизайн показаних моделей говорить про значну свободу для виробників у проектуванні. Дата появи у продажу конкретних продемонстрованих відеокарт невідома, інформація Intel говорить про старт 12 жовтня.

Ще одним цікавим релізом стала відеокарта початкового рівня Intel Arc A310. Вчора A310 з’явилася на сайті Intel із офіційними характеристиками. Модель оснащена урізаним графічним процесором ACM-G11 з 6 ядрами Xe та 4 ГБ пам’яті GDDR6 з 64-бітним інтерфейсом. Очевидно, відеокарта випускатиметься у низькопрофільному виконанні.

Тактова частота відеоядра все ще інтригує (якщо так можна сказати про інтерес до ультрабюджетної «затички») – в одних офіційних джерелах йдеться про 2100 МГц, інших значиться 2000 МГц.

Джерело: VideoCardz