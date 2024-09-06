YouTube розпочав розробку нових інструментів для захисту митців і авторів від несанкціонованого використання їхньої зовнішності та голосу.

Перший інструмент, який YouTube назвав «технологією ідентифікації синтетичного співу», дасть змогу артистам і творцям автоматично виявляти та керувати вмістом на платформі, де імітується їхній голос за допомогою генеративного ШІ. Ця технологія стане частиною системи Content ID — автоматизованої системи захисту інтелектуальної власності YouTube. Компанія планує розпочати пілотне тестування цього інструменту наступного року.

YouTube продовжує виконувати свою обіцянку з листопада минулого року. Тоді платформа пообіцяла дозволити музичним лейблам видаляти ШІ-копії голосів виконавців. Швидкий розвиток та доступність інструментів генеративного ШІ для створення музики викликали занепокоєння серед артистів щодо їхнього використання для плагіату та порушення авторських прав. На початку цього року понад 200 артистів, включно з Біллі Айліш, Pearl Jam та Кеті Перрі, у відкритому листі назвали несанкціоноване ШІ-генероване копіювання «нападом на людську творчість» і вимагали більшої відповідальності щодо його розробки для захисту заробітку виконавців.

Паралельно YouTube розробляє окремий інструмент для виявлення дипфейк-облич творців, акторів, музикантів та спортсменів на платформі. Ця система все ще перебуває на стадії активної розробки, і YouTube поки не повідомив про очікувані терміни її впровадження.

YouTube також зобов’язується боротися з тими, хто використовує платформу для створення інструментів ШІ без дозволу.

«Ми чітко заявили, що несанкціонований доступ до контенту творців порушує наші Умови користування», — зазначила платформа.

Це не завадило компаніям на кшталт OpenAI, Apple, Anthropic, Nvidia, Salesforce та Runway AI тренувати свої системи ШІ на тисячах завантажених відео з YouTube. Для захисту від такої діяльності YouTube блокуватиме доступ скраперів до платформи та інвестує в системи виявлення скрапінгу Скрапінг (від англійського слова «scraping» — скребти, зішкрябувати) — це автоматизований процес збору даних із вебсайтів або інших цифрових джерел..

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Амджад Ханіф, віцепрезидент YouTube з продуктів для авторів, зазначив:

«Ми вважаємо, що ШІ має посилювати людську креативність, а не замінювати її. Ми прагнемо співпрацювати з нашими партнерами, щоб майбутні досягнення підсилювали їхні голоси, і продовжимо розробляти захисні механізми для розв’язання проблем і досягнення спільних цілей».

YouTube також повідомляє про розробку способів надання творцям більшого вибору щодо того, як сторонні компанії, що працюють зі ШІ, можуть використовувати їхній контент на платформі. Детальніша інформація про це буде оприлюднена пізніше цього року.

Джерело: TheVerge, Engadget

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