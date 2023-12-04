OpenAI відкладає запуск GPT Store до початку 2024 року

Після сумбурних змін у керівництві OpenAI та повернення Сема Альтмана на посаду CEO компанія внесла корективи у свої плани. Спочатку планувалося запустити GPT Store ще минулого місяця. Але, очевидно, плутанина з керівництвом вплинула на внутрішні процеси, і тепер OpenAI перенесла запуск магазину на початок наступного року.

«Хоча ми очікували випустити його цього місяця, кілька несподіваних подій змусили нас бути зайнятими!», ─ йдеться у заяві компанії.

Користувальницькі GPT були анонсовані в листопаді на DevDay, першій конференції розробників OpenAI. Водночас компанія також оголосила, що кількість користувачів ChatGPT досягла 100 млн на тиждень.

Повідомляється, що розбіжності ради директорів з Альтманом були пов’язані із запуском GPT Store. Рада директорів хотіла, щоб компанія зберегла своє некомерційне коріння, і вважала, що день розробника та анонс магазину відбулися надто швидко.

Після запуску GPT Store розробники зможуть поширювати через нього власних агентів ШІ ─ GPT. OpenAI повідомила, що планує запропонувати творцям популярних GPT частку доходів, які вона отримує від передплати ChatGPT Plus. Проте компанія ще не поділилася подробицями, як це може працювати. Корпоративні користувачі зможуть створювати GPT лише для використання у своїй компанії. На цей час окремі особи, як і раніше, можуть ділитися власними GPT за посиланням.

Джерело: pcmag