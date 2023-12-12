OpenAI знову розсилає запрошення на ChatGPT Plus. Раніше на це не вистачало потужностей

OpenAI знову розсилає запрошення на підписку на ChatGPT Plus. Місяць тому компанія призупинила продаж нових передплат ChatGPT Plus через нестачу потужностей.

Деякі користувачі навіть продавали свої акаунти ChatGPT Plus на eBay за $10 на місяць. Зараз, здається, все знову під контролем. Співробітники MSPowerUser отримали запрошення, і рекомендують тим, хто став у список очікування, перевірити пошту.