OpenAI знову розсилає запрошення на ChatGPT Plus. Раніше на це не вистачало потужностей

OpenAI знову розсилає запрошення на підписку на ChatGPT Plus. Місяць тому компанія призупинила продаж нових передплат ChatGPT Plus через нестачу потужностей.
OpenAI призупинила продаж нових передплат ChatGPT Plus через нестачу потужностей
Деякі користувачі навіть продавали свої акаунти ChatGPT Plus на eBay за $10 на місяць. Зараз, здається, все знову під контролем. Співробітники MSPowerUser отримали запрошення, і рекомендують тим, хто став у список очікування, перевірити пошту.
З ChatGPT Plus ви отримуєте GPT-4, нашу найпотужнішу модель, можливість створювати і використовувати GPT, а також доступ до додаткових інструментів, таких як DALL-E, перегляд, розширений аналіз даних і багато іншого.
Google Gemini vs OpenAI GPT-4 — Bard чи ChatGPT? Демо можливостей нової моделі і кілька наочних прикладів