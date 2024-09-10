OPPO A3 в Україні: бюджетний смартфон з військовим захистом, місткою батареєю та ціною 7,6 тис грн

OPPO AED Україна повідомила про початок продажу в Україні нового бюджетного смартфона OPPO A3. Цей пристрій має сертифікат відповідності американському військовому стандарту ударостійкості MIL-STD 810H та захист від вологи за стандартом IP54.

Смартфон OPPO A3 отримав 6,67-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю HD+ (1604×720 пікселів) та частотою оновлення зображення 90 Гц. Максимальна яскравість при сонячному світлі заявлена на рівні 1000 ніт. Завдяки функції Splash Touch покращується розпізнавання дотику, коли екран вологий.

Пристрій оснащений процесором Snapdragon 6s 4G Gen1 та оперативною пам’яттю обсягом 6 ГБ. На вибір користувачів пропонуються версії зі сховищем місткістю 128 та 256 ГБ. Підтримується встановлення карти пам’яті. Батарея має місткість 5100 мА·год. Підтримується швидка зарядка SUPERVOOC потужністю 45 Вт. Батарея здатна працювати на рівні понад 80% від початкової місткості після 1600 циклів заряджання. В смартфоні доступні 50-мегапіксельна основна камера та 5-мегапіксельна фронтальна камера. Пристрій має розміри 165,77х76,08х7,68 мм та вагу 186 г.

Смартфон OPPO A3 надійде в продаж в Україні з 12 вересня. До 29 вересня на нього встановлена акційна ціна 7599 грн (за версію 6+256 ГБ пам’яті). Він доступний у кольорах Мерехтливий Чорний (Sparkle Black) та Зоряно-фіолетовий (Starry Purple). Модель у кольорі Sparkle Black виготовлена за технологією OPPO Glow, що допомагає захистити її від відбитків пальців та бруду. Інші моделі мають глянцеву панель.

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