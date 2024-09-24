OPPO A3x пропонує захист військового класу MIL-STD 810H та ціну 5555 грн

Компанія OPPO AED Україна повідомила про вихід на український ринок нового смартфона OPPO A3x. Це бюджетна модель, яка відрізняється високим рівнем захисту — вона отримала сертифікат MIL-STD 810H на ударостійкість, а також сертифікацію SGS. Крім того, смартфон має захист від вологи та пилу за стандартом IP54.

Смартфон OPPO A3x оснащений 6,67-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю HD+ (1604×720 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц. Максимальна яскравість під сонячним світлом заявлена на рівні 1000 ніт. Екран захищений двічі армованим склом. Апарат містить процесор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 з GPU Adreno 610, 4 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 ГБ вбудованого сховища eMMC 5.1. Також є слот для встановлення карти пам’яті. Технологія RAM Expansion дозволяє подвоїти обсяг доступної оперативної пам’яті — до 8 ГБ.

На задній панелі смартфона OPPO A3x розташувалась 8-мегапіксельна основна камера з автофокусом (об’єктив f/2), здатна записувати відео в форматі до 1080/30р. Другий модуль на задній панелі — датчик мерехтіння. Фронтальна камера отримала 5-мегапіксельний сенсор. Пристрій пропонує батарею місткістю 5100 мАгод та підтримку швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Вона дозволяє відновити 50% місткості батареї за 30 хвилин заряджання. Виробник заявляє, що батарея здатна працювати на рівні понад 80% від початкової місткості після 1600 циклів заряджання. Новинка має розміри 165,77х76,08х7,68 мм та вагу 186 г.

Смартфон OPPO A3x (4/128 ГБ) у кольорах Nebula Red та Ocean Blue можна придбати на старті продажів по 6 жовтня за ціною 5555 грн.

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