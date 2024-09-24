OPPO A3x пропонує захист військового класу MIL-STD 810H та ціну 5555 грн

Компанія OPPO AED Україна повідомила про вихід на український ринок нового смартфона OPPO A3x. Це бюджетна модель, яка відрізняється високим рівнем захисту — вона отримала сертифікат MIL-STD 810H на ударостійкість, а також сертифікацію SGS. Крім того, смартфон має захист від вологи та пилу за стандартом IP54.
Смартфон OPPO A3x оснащений 6,67-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю HD+ (1604×720 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц. Максимальна яскравість під сонячним світлом заявлена на рівні 1000 ніт. Екран захищений двічі армованим склом. Апарат містить процесор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 з GPU Adreno 610, 4 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 ГБ вбудованого сховища eMMC 5.1. Також є слот для встановлення карти пам’яті. Технологія RAM Expansion дозволяє подвоїти обсяг доступної оперативної пам’яті — до 8 ГБ.
На задній панелі смартфона OPPO A3x розташувалась 8-мегапіксельна основна камера з автофокусом (об’єктив f/2), здатна записувати відео в форматі до 1080/30р. Другий модуль на задній панелі — датчик мерехтіння. Фронтальна камера отримала 5-мегапіксельний сенсор. Пристрій пропонує батарею місткістю 5100 мАгод та підтримку швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Вона дозволяє відновити 50% місткості батареї за 30 хвилин заряджання. Виробник заявляє, що батарея здатна працювати на рівні понад 80% від початкової місткості після 1600 циклів заряджання. Новинка має розміри 165,77х76,08х7,68 мм та вагу 186 г.
Смартфон OPPO A3x (4/128 ГБ) у кольорах Nebula Red та Ocean Blue можна придбати на старті продажів по 6 жовтня за ціною 5555 грн.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: