Агрегатори оцінок кінокритиків дають надію, що «Дюна: Частина друга» Дані Вільньова стане одним із найкращих фільмів року, як мінімум серед видовищних блокбастерів. Середня оцінка Metacritic — 80 балів, а рейтинг свіжості на Rotten Tomatoes майже зашкалив — 97%.

Поки тут зібрано оцінки 40 видань. 90% з них позитивні, ще 10% — змішані. Пропонуємо цитати з обох полюсів.

На «Гнилих Томатах» є оцінки 114 критиків. Аж 97% з яких виявилися позитивними.

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