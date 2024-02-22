Агрегатори оцінок кінокритиків дають надію, що «Дюна: Частина друга» Дані Вільньова стане одним із найкращих фільмів року, як мінімум серед видовищних блокбастерів. Середня оцінка Metacritic — 80 балів, а рейтинг свіжості на Rotten Tomatoes майже зашкалив — 97%.
Поки тут зібрано оцінки 40 видань. 90% з них позитивні, ще 10% — змішані. Пропонуємо цитати з обох полюсів.
Засуха блокбастерів закінчилася завдяки блискучому сиквелу, дія якого відбувається на задушливій пустельній планеті.
«Дюна: Частина друга — це саме той фільм, який обіцяла перша частина, рідкісний сиквел, який не лише перевершує свого попередника, але й покращує його в ретроспективі… Один з найкращих блокбастерів століття на сьогодні.
Французько-канадський режисер розширив і поглибив світ, побудований на основі прози Герберта, — молодіжний роман, роздутий до біблійно-епічних масштабів, шекспірівська трагедія про владу і корупцію, а також візуально розкішний другий акт, порівняно з яким його вражаючий, захоплюючий попередник виглядає просто підтвердженням концепції. Вільньов перевершив самого себе.
Вільньов ставиться до кожного кадру так, ніби це картина. Кожен вибір дизайну, здається, передається через тисячоліття альтернативної історії людства, від загадкових ієрогліфів до безлічі креативних масок і вуалей, покликаних приховати обличчя тих, хто маніпулює важелями влади, майже всі з них — жінки.
Друга частина страждає від прикрої поверховості, коли йдеться про зображення фрименів, корінного народу, що бореться за самовизначення в межах імперії; фільму важко повністю охопити нюанси антиімперського та екологічно антиутопічного тексту Герберта.
Жоден режисер не здатен краще передати весь розмах цієї саги (саме тому, попри те, що я вже двічі розчарувався, я все одно не можу не чекати на «Дюну: Месія»), і — іноді на краще, але зазвичай на гірше — жоден режисер не здатен відобразити, як Пол може втратити свій погляд на речі серед влади та ресурсів, які були надані в його розпорядження.
На «Гнилих Томатах» є оцінки 114 критиків. Аж 97% з яких виявилися позитивними.
«Дюна: Частина друга» — потенціал повернення глядачів у кінотеатри та майже гарантований касовий успіх завдяки бюджету $190 млн
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