Новини Кіно 22.02.2024 о 10:50 comment views icon

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes

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Юрій Орос

Автор новин

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes

Агрегатори оцінок кінокритиків дають надію, що «Дюна: Частина друга» Дані Вільньова стане одним із найкращих фільмів року, як мінімум серед видовищних блокбастерів. Середня оцінка Metacritic — 80 балів, а рейтинг свіжості на Rotten Tomatoes майже зашкалив — 97%.

Metacritic

Поки тут зібрано оцінки 40 видань. 90% з них позитивні, ще 10% — змішані. Пропонуємо цитати з обох полюсів.Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes
Засуха блокбастерів закінчилася завдяки блискучому сиквелу, дія якого відбувається на задушливій пустельній планеті.

 

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes
«Дюна: Частина друга — це саме той фільм, який обіцяла перша частина, рідкісний сиквел, який не лише перевершує свого попередника, але й покращує його в ретроспективі… Один з найкращих блокбастерів століття на сьогодні.

 

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes
Французько-канадський режисер розширив і поглибив світ, побудований на основі прози Герберта, — молодіжний роман, роздутий до біблійно-епічних масштабів, шекспірівська трагедія про владу і корупцію, а також візуально розкішний другий акт, порівняно з яким його вражаючий, захоплюючий попередник виглядає просто підтвердженням концепції. Вільньов перевершив самого себе.

 

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes
Вільньов ставиться до кожного кадру так, ніби це картина. Кожен вибір дизайну, здається, передається через тисячоліття альтернативної історії людства, від загадкових ієрогліфів до безлічі креативних масок і вуалей, покликаних приховати обличчя тих, хто маніпулює важелями влади, майже всі з них — жінки.

 

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes
Друга частина страждає від прикрої поверховості, коли йдеться про зображення фрименів, корінного народу, що бореться за самовизначення в межах імперії; фільму важко повністю охопити нюанси антиімперського та екологічно антиутопічного тексту Герберта.

 

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes
Жоден режисер не здатен краще передати весь розмах цієї саги (саме тому, попри те, що я вже двічі розчарувався, я все одно не можу не чекати на «Дюну: Месія»), і — іноді на краще, але зазвичай на гірше — жоден режисер не здатен відобразити, як Пол може втратити свій погляд на речі серед влади та ресурсів, які були надані в його розпорядження.

Rotten Tomatoes

На «Гнилих Томатах» є оцінки 114 критиків. Аж 97% з яких виявилися позитивними.

Оцінки критиків «Дюна: Частина друга» — 80 балів на Metacritic та 97% «свіжості» на Rotten Tomatoes

«Дюна: Частина друга» — потенціал повернення глядачів у кінотеатри та майже гарантований касовий успіх завдяки бюджету $190 млн

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