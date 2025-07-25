П’ятничний чат ITC: коли ШІ зустрічає сувору реальність, а Starlink — технічні проблеми

Потихеньку завершується робочий тиждень, тому у ваш цифровий простір вже стукає наша традиційна рубрика — П’ятничний чат. В ньому ми згадаємо, що цікавого сталося цього тижня та, звісно, завітаємо у коментарі, щоб поділитися зі спільнотою своїми новинами.

Торстен Сльок з Apollo Global Management кинув справжню бомбу в ШІ-спільноту, заявивши, що штучний інтелект переоцінений навіть більше, ніж доткоми на початку 2000-х. І якщо пам’ятаєте, чи читали в книжках про той крах, то там було не до сміху. Експерт вважає, що гіганти на кшталт Microsoft, OpenAI та Google можуть повторити долю багатьох інтернет-компаній того часу, які спочатку злетіли до небес, а потім розбилися об землю реальності.

Але не все так драматично. Як і крах доткомів не вбив інтернет, так і можливий крах ШІ-бульбашки не знищить технологію. Просто штучний інтелект може стати чимось звичайним й менш амбіційним.

Як каже Сльок, коли світ зрозуміє реальну вартість ШІ, «ефемерні імперії можуть розсипатися, як пісок».

Хоча, чесно кажучи, після Метавсесвіту від Meta та NFT-буму, здається, що технологічні бульбашки — це вже традиція.

Тим часом геймери знайшли спосіб розігнати RTX 5090 на 20%, але не всім це під силу. Ентузіаст GizmoSlipTech показав, як можна підняти продуктивність мобільної RTX 5090 на 20% за допомогою шунтування — методу, який звучить складніше, ніж є насправді. Суть у тому, щоб «обдурити» відеокарту, змусивши її споживати більше енергії (зі 175 до 250 Вт), при цьому вона думає, що все ще працює в штатному режимі. Результати вражають: у більшості ігор приріст склав понад 20%, а в тесті Steel Nomad аж 41%.

Звісно, є нюанс, адже це потребує фізичної модифікації плати, що автоматично позбавляє гарантії та може призвести до перегріву. Тому розробник радить бути обережними з тепловими обмеженнями. Але факт залишається фактом: потенціал мобільної RTX 5090 значно більший за те, що дозволяє NVIDIA «з коробки». А якщо ви забули, на що здатна мобільна RTX 5090, то можете почитати наш редакційний огляд на ASUS ROG Strix SCAR 18.

Девід Бленкл довів, що електромобілі можуть бути справжніми трудягами — його Ford Mustang Mach-E за три роки проїхав понад 406 тисяч кілометрів у режимі таксі, при цьому батарея втратила лише 8% ємності. А це ніщо інше, як щоденні поїздки в середньому на 370 км, що для електрокара є досить серйозним випробуванням. До речі, він досі їздить на оригінальних гальмівних колодках завдяки рекуперативному гальмуванню.

Економія на пальному порівняно з бензиновим Ford Escape становить понад $8700. Головний інженер Mustang Mach-E підтвердив ці показники й назвав їх переконливим доказом довговічності сучасних електромобілів. Тепер, коли хтось каже, що батареї електрокарів швидко деградують, Бленкл просто показує одометр, і всі питання автоматично відпадають. Хоча гарантія Ford розрахована на 160 тис. км, цей автомобіль перевищив її у 2,5 раза.

Пам’ятаєте клавіатури у Half-Life, розмиті, наче зір в доктора Кляйнера? Так ось, Higround випустила клавіатуру Basecamp 75+ BLUR, яка імітує вигляд внутрішньоігрових пристроїв з оригінальних Half-Life та Deus Ex кінця 90-х. Клавіші зроблені настільки автентично, що хочеться замінити відеокарту на потужнішу. Що це як не справжня ностальгія за часами, коли текстури «не дотягували» до сучасних стандартів.

Ціна в $160 може здатися високою для компактної клавіатури без цифрового блоку, але за таку стилізацію деякі готові платити. Ексклюзивність ще й підкреслює обмеження в придбанні — максимум дві штуки в одні руки, мабуть, щоб не створювати дефіцит на ринку ретро-периферії. Для тих, хто сумує за часами, коли 3D-графіка тільки зароджувалася, це може стати ідеальним доповненням до ігрового сетапу. А ви тим часом не забувайте заходити на ITC.ua, щоб не пропустити цикл статей про графічні рушії минулого, який виходитиме в рубриці «Технології».

Ввечері 24 липня користувачі Starlink в Україні масово повідомили про збої. Термінали втратили з’єднання майже одночасно. Особливо це торкнулося тих, для кого стабільний зв’язок критично важливий. На Downdetector зафіксували пік скарг о 22:27, а канал DeepState повідомив, що «лягли всі Старлінки». Ілон Маск швидко відреагував, пообіцявши усунути негаразди.

Після опівночі зв’язок почав відновлюватися, а о 03:18 Starlink офіційно повідомив про повне відновлення сервісу. Віцепрезидент компанії пояснив, що причиною став збій у роботі ключових внутрішніх програмних сервісів. Ось така ціна централізації та відсутності дублювання у критичних структурах.

Не забувайте заходити в коментарі, які сьогодні перетворюються на старий-добрий П’ятничний чат!