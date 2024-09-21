Новини Кіно 21.09.2024 о 08:00 comment views icon

Падіння Ерегіона у серіалі «Володар перснів»: як це було у книгах Толкіна

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Андрій Русанов

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Падіння Ерегіона у серіалі «Володар перснів»: як це було у книгах Толкіна

Шостий епізод другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» виводить Середзем’я у нові часи темряви та хаосу. Казад-Дум стає все більш підступним під правлінням короля Дуріна, люди в Нуменорі використовують стародавні форми страти. Тим часом в Ерегіоні Аннатар стає все більш нетерплячим щодо створення перснів Келебрімбором на кільцях, напруга досягає точки кипіння в кінці серії.

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Наближається війна, Адар та його армія орків атакують Ерегіон. В обложеному місті лунає тривога, але Аннатар приховує правду від Келебрімбора. Це гонитва з часом, щоб зробити персні. Події підводять до однієї з найжорстокіших подій у творах Дж. Р. Р. Толкіна: падіння Ерегіону.

Падіння Ерегіона у серіалі «Володар перснів»: як це було у книгах Толкіна

У романах Толкіна підказка трагедія Ерегіону розгортається трохи інакше. У Другу Епоху Саурон штурмує ельфійську фортецю, щоб отримати Персні Влади. У книгах Саурон вже залишив Ерегіон та повернувся до Мордору після того, як вплинув на Келебрімбора, щоб він створив персні. У той час він вже виготовив головний Перстень, щоб керувати ними всіма, і коли ельфійський коваль дізнався про це, він віддав три Персні ельфам, щоб не дати Темному Лорду отримати те, чого він бажав.

Падіння Ерегіона у серіалі «Володар перснів»: як це було у книгах Толкіна

Саме у відповідь на це Саурон повів армію з Мордору, щоб напасти на місто. Елронд та Гіл-Галад вирушили допомогти в обороні, що призвело до нищівної сутички між двома арміями. Зрештою Елронд та ельфи більше не могли стримувати Саурона, і він досяг міста. Келебрімбор був у останній лінією захисту на сходах Дому Мірдайн, але Саурон захопив його.

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Падіння Ерегіона у серіалі «Володар перснів»: як це було у книгах Толкіна

Він взяв дев’ять Перснів і катував ельфійського коваля, щоб дізнатися, де ще сім. Однак він не видав тих, хто мав три. Потім Келебрімбора вбили стрілами орків та використали як прапор у протистоянні Саурона з Елрондом.

Гноми Казад-думу приєдналися до бою, але їм вдалося лише уповільнити Саурона, давши ельфам достатньо часу для втечі. Після цього багато ельфів Елронда пішли до твердині Імладріс, а гноми повернулися до Казад-думу та запечатали Двері Дуріна. Це важливий поворотний момент в історії Середзем’я, оскільки Саурон отримав більшість Перснів та контроль над ними.

Фінальний трейлер другого сезону серіалу «Володар перснів» — війна, дивний союз та епічна дуель

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Джерело: GamesRadar

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