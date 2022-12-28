Палаті представників США заборонили використовувати TikTok на офіційних пристроях

TikTok заборонений на всіх пристроях, якими користуються представники. Таким чином адміністрація Палати імітує закон, який незабаром набуде чинності та унеможливить використання китайського відеозастосунку на смартфонах держслужбовців.

Застосунок є ризиковим через “низку проблем з безпекою” — сказав головний адміністративний директор Палати представників у повідомленні, надісланому законодавцям і співробітникам у вівторок.

Нове правило слідує за серією кроків урядів штатів США щодо заборони TikTok, який належить компанії ByteDance із Пекіна, на державних пристроях. Минулого тижня застосунок принаймні частково заблокували 19 штатів через побоювання, що уряд Китаю може використовувати його для відстеження американців і цензури контенту.

Документ про фінансування уряду США до 30 вересня 2023 року, ухвалений минулого тижня, передбачає загальні витрати в розмірі $1,66 трильйона і містить положення про заборону застосунків на пристроях, якими користуються федеральні органи влади. Закон набуде чинності, коли його підпише президент Джо Байден.

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Хоча законопроєкт спрямований на заборону встановлення TikTok на урядові пристрої, у ньому передбачені винятки для “правоохоронної діяльності, інтересів та діяльності в галузі національної безпеки та дослідників у галузі безпеки”.

У повідомленні для персоналу Палати йдеться про те, що будь-хто, хто має TikTok на своєму пристрої, має видалити його, майбутні ж завантаження програми — заборонені.

Законодавці США також висунули пропозицію ввести загальнонаціональну заборону на застосунок, а також на всі соціальні мережі з Китаю, росії, Куби, Ірану, Північної Кореї та Венесуели, а також тих, що знаходяться під впливом цих країн.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що наразі ведеться кілька розслідувань щодо TikTok. Слідство вивчає передачу даних громадян ЄС до Китаю та використання таргетованої реклами, спрямованої на неповнолітніх. Слідчі прагнуть переконатися, що діяльність TikTok відповідає Загальному регламенту захисту даних.

Джерело: Reuters