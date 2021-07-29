JEDEC утвердила стандарт высокоскоростной памяти LPDDR5X — с пропускной способностью до 8533 Мбит/с
Отраслевая организация JEDEC, разрабатывающая стандарты для микроэлектронной отрасли, опубликовала документ JESD209-5B, Low Power Double Data Rate 5 (LPDDR5). Он описывает обновление стандарта памяти LPDDR5 и новый стандарт LPDDR5X.
LPDDR5X — расширение уже знакомого стандарта LPDDR5 с более высокой пропускной способностью и рядом других оптимизаций.
Ключевые особенности LPDDR5X:
- Увеличение пропускной способности до 8533 Мбит/с в расчете на один вывод (по сравнению с 6400 Мбит/с в нынешних чипах LPDDR5).
- Улучшение целостности сигнала с помощью эквализации TX/RX.
- Повышение надежности благодаря новой функции Adaptive Refresh Management.
Новая память найдет применение в автомобилестроении, ресурсоемких вычислениях, машинном обучении, IoT, а также разнообразных потребительских мобильных устройствах. Micron Technology и Samsung Electronics, которые принимали участие в разработке стандарта LPDDR5X, в ближайшее время начнут массовое производство новой памяти для следующего поколения мобильных устройств.
Если говорить о потребительских продуктах с LPDDR5X, в сегменте ПК ее можно будет встретить в будущих ноутбуках на базе процессоров Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake), чей выход ожидается в следующем году. В этих CPU (обновление грядущих Alder Lake, которые выйдут в конце этого года), если верить слухам, Intel сосредоточится на игровых оптимизациях и увеличит количество ядер до 24 единиц.
Первые детали CPU Intel Raptor Lake — 10-нм SuperFin и игровые оптимизации