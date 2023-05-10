«‎Переповнена кімната»: Аманда Сейфрід досліджує розлад особистості «злочинця‎» Тома Голланда у новому психологічному трилері Apple

Apple TV+ опублікувала перший трейлер майбутнього лімітованого серіалу у жанрі психологічного трилера «‎Переповнена кімната» / The Crowded Room із Томом Голландом, Амандою Сейфрід та Еммі Россум в головних ролях.

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Дія серіалу «Переповнена кімната» розгортається влітку 1979 року у спекотному Мангеттені, після арешту сором’язливого та антисоціального підлітка Денні Саллівана (Голланд) за причетність до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Слідча Рія Ґудвін (Сейфрід) досліджує минуле Денні, допомагаючи розібратись хлопцю в тому, що його спонукало до злочинів.

Сценарист Аківа Голдсман (отримав «Оскар» за сценарій фільму «Ігри розуму») надихався документальним романом Деніела Кіза 1981 року, що розповідав про Біллі Мілліґана, який страждав на хворобу множинної особистості та звинувачувався у численних злочинах. Біллі став першою людиною, яку виправдали через розлад особистості.

Голланд розповів в інтерв’ю Entertainment Weekly, що настільки захопився персонажем, що після дев’яти місяців знімань йому було важко відрізнити себе від Денні Саллівана:

«Я був ним, але у своєму особистому житті. Пам’ятаю, як у мене був невеликий розлад вдома, і я думав, що мені потрібно поголити голову, щоб позбутися цього персонажа. Однак знімання тривали, і я вирішив не робити цього… Я такого ніколи відчував раніше».

Голланд також виступає виконавчим продюсером фільму, а серед акторського складу з’являться Саша Лейн, Вілл Чейз, Ліор Раз, Джейсон Айзекс, Крістофер Ебботт, Томас Садоскі та Закарі Голінджер.

Перші три епізоди транслюватимуться на Apple TV Plus 9 червня. Решта сім серій виходитимуть щоп’ятниці.

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Офіційний трейлер