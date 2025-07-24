Перша десктопна NVIDIA RTX 50 з 24 ГБ пам’яті вийде в серпні, — інсайдер

NVIDIA GeForce RTX / NVIDIA

Схоже, що вже за кілька тижнів на китайському ринку з’явиться друга версія відеокарти GeForce RTX 5090D. На відміну від першої ревізії, вона має помітніші ознаки спрощення характеристик.

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За повідомленнями закордонних інсайдерів, лінійка відеокарт NVIDIA Blackwell вже 12 серпня поповниться новою моделлю — GeForce RTX 5090D V2. Це буде вже третій графічний прискорювач, призначений виключно для десктопного сегмента китайського ринку, після RTX 5090D та 4090D.

Якщо різницю між RTX 5090 та RTX 5090D треба було вишукувати, то у V2-моделі вона одразу помітна. Новий акселератор матиме 384-розрядну шину пам’яті та 24 ГБ відеобуфер GDDR7. Нагадаємо, що інші варіації десктопної RTX 5090 мають 512-бітну шину та 32 ГБ графічної пам’яті. Заявлені зміни мають суттєво вплинути на загальній пропускну здатність, яка у новинки має скласти 1344 ГБ/с проти 1790 ГБ/с у 32-гігабайтних моделей. Відомо що чип GB202-240 залишиться тим самим за основними ТТХ — зі 170 SM-конвеєрами та 21760 ядрами CUDA.

Також відомо, що рівень TGP (Total Graphics Power) карти залишиться незмінним — 575 Вт, хоча зазначається, що його можна буде збільшити до 600 Вт. Інформації про ціну у джерел інформації наразі немає. Втім, припускаємо, що вона може бути нижчою через спрощену підсистему VRAM.

Джерело: Videocardz