tyzhden shi
Новини Пристрої 24.07.2025 comment views icon

Перша десктопна NVIDIA RTX 50 з 24 ГБ пам’яті вийде в серпні, — інсайдер

author avatar

Олексій Єрін

Автор новин

Перша десктопна NVIDIA RTX 50 з 24 ГБ пам’яті вийде в серпні, — інсайдер
NVIDIA GeForce RTX / NVIDIA

Схоже, що вже за кілька тижнів на китайському ринку з’явиться друга версія відеокарти GeForce RTX 5090D. На відміну від першої ревізії, вона має помітніші ознаки спрощення характеристик.

За повідомленнями закордонних інсайдерів, лінійка відеокарт NVIDIA Blackwell вже 12 серпня поповниться новою моделлю — GeForce RTX 5090D V2. Це буде вже третій графічний прискорювач, призначений виключно для десктопного сегмента китайського ринку, після RTX 5090D та 4090D.

Якщо різницю між RTX 5090 та RTX 5090D треба було вишукувати, то у V2-моделі вона одразу помітна. Новий акселератор матиме 384-розрядну шину пам’яті та 24 ГБ відеобуфер GDDR7. Нагадаємо, що інші варіації десктопної RTX 5090 мають 512-бітну шину та 32 ГБ графічної пам’яті.  Заявлені зміни мають суттєво вплинути на загальній пропускну здатність, яка у новинки має скласти 1344 ГБ/с проти 1790 ГБ/с у 32-гігабайтних моделей. Відомо що чип GB202-240 залишиться тим самим за основними ТТХ — зі 170 SM-конвеєрами та 21760 ядрами CUDA.

Перша десктопна NVIDIA RTX 50 з 24 ГБ пам'яті вийде в серпні, — інсайдер
Основні ТТХ відеокарт NVIDIA RTX 50 / Videocardz

Також відомо, що рівень TGP (Total Graphics Power) карти залишиться незмінним — 575 Вт, хоча зазначається, що його можна буде збільшити до 600 Вт. Інформації про ціну у джерел інформації наразі немає. Втім, припускаємо, що вона може бути нижчою через спрощену підсистему VRAM.

Джерело: Videocardz

Популярні новини

ШІ проаналізував 100 000 галактик та уточнив п’ять космологічних параметрів
Електричний мінівен Mercedes VLE подолав 1100 км від Штутгарта до Рима
Стартували зйомки «Дюна 3» — перший кадр і офіційна назва насмішили мережу
Бики та лонгісти щасливі: вартість Solana пробила $200, а понад 99% власників XRP знаходяться у зоні прибутку
Бос Baldur’s Gate 3 написав дату релізу гри на пляшці у барі ще 5 років тому — але йому не повірили
Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс
Відеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
Над Києвом збили російський дрон «Гербера» з камерою, це означає ворожий ретранслятор в тилу, — «Флеш»
Думскролінг: вчені розповіли, як уникнути стресу від новин та залишатися в курсі подій
Перший офіційний кадр Міллі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до пальто
Samsung представила Galaxy Flip7 — більші екрани та батарея у тоншому корпусі за ціною від 50 тис. грн
Квартальні продажі Tesla впали на 13,5%, Cybertruck на порядок не дотягує до плану
91% місткості після 160 тис. км: реальний тест VW ID.3 розвіює страхи щодо батарей електромобілів
Тестуємо шкіряний чохол Mujjo для iPhone 16 Pro або інших моделей серії: чи варто його купувати?
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Перший електромобіль Bentley: ретрофутуризм у концепті EXP 15
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
«Безпечний» месенджер Bitchat від творця Twitter не пройшов жодної перевірки безпеки
«Фантастична четвірка» покаже альтернативних Ріда Річардса і команду з невиданого фільму 1990-х років
Intel представила вимірювач якості масштабування та генераторів кадрів в іграх
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати