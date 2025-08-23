Перше плавлення конектора 16-pin на відеокарті AMD: постраждала Radeon RX 9070 XT

Новини Пристрої 23.08.2025 comment views icon

Розплавлений конектор 12VHPWR / Savings_Opportunity3

Роз’єм живлення 16-pin (12VHPWR) уже мав випадки плавлення на деяких топових відеокартах, але ці інциденти досі стосувалися рішень NVIDIA. Тепер з’явилися перші дані про подібну ситуацію з відеокартою AMD. Користувач Reddit під ніком Savings_Opportunity3 повідомив про пошкодження 16-контактного кабелю живлення на Radeon RX 9070 XT.

Більшість масових моделей AMD не використовують 16-контактні роз’єми. Radeon RX 9070 XT із TDP 304 Вт зазвичай працює з двома стандартними 8-контактними конекторами. Однак деякі партнери AMD, зокрема ASRock і Sapphire, вирішили інтегрувати 16-контактні роз’єми у свої RX 9070 XT  — імовірно, з дизайнерських міркувань або для відмінності від конкурентів.

У випадку Savings_Opportunity3 постраждала модель ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC. Цей самий користувач ще місяць тому писав у Reddit, що помітив потемніння кількох контактів у 16-контактному конекторі під час заміни материнської плати. Зрештою один із контактів розплавився, проте пошкодження виглядають локальними, ймовірно, відеокарта зберегла працездатність.

ASRock офіційно не вказує TDP для Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC, але рекомендує використовувати блок живлення потужністю мінімум 850 Вт. Для еталонної Radeon RX 9070 XT AMD радить 750 Вт, тож модель ASRock у реальних сценаріях може споживати близько 340–360 Вт.

Користувач уточнив, що застосовував дешевий блок живлення Kolink потужністю 700 Вт — нижче за мінімальні вимоги і від ASRock, і від AMD. Його система заснована на процесорі Ryzen 7 5700X3D. Раніше він вже стикався з помилкою OCP (спрацювання захисту від перевантаження) під час бета-тесту Battlefield 6, що могло бути сигналом про нестабільність живлення.

Блок живлення Kolink 700W не відповідає стандарту ATX 3.1 і не має власного 16-контактного кабелю. Користувач використовував адаптер “16-pin → три 8-pin”, який постачався з відеокартою. З огляду на характер пошкодження, яке торкнулося лише одного контакту, ймовірно, конектор був під’єднаний нещільно. Це поширений ризик для 16-контактних роз’ємім, що вимагають особливої акуратності при монтажі. Втім, підтвердити це напевно складно.

Наразі Savings_Opportunity3 замовив блок живлення Corsair RM850x як заміну дешевому Kolink.

Джерело: tomshardware

