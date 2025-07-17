Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки

Fallout 76 / Bethesda

Bethesda офіційно додасть більше контенту до Fallout 76, який буде присвячено однойменному серіалу від Amazon. Часові межі не завадять реалізувати ідею.

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Креативний директор гри Джон Раш розповів про переговори з телевізійною командою Amazon. Вони наразі працюють над узгодженням планів щодо майбутніх оновлень, хоча поки що подробиці тримають у секреті. При цьому розробники наголошують: Fallout 76 та серіал відрізняються часовими межами. Події гри відбуваються у 2102 році, тоді як у шоу — у 2296-му. Різниця становить 194 роки, що унеможливлює безпосереднє перетинання персонажів чи сюжетів.

«Особливість Fallout 76 у тому, що події гри розгортаються у найраніший період хронології всесвіту. Це трохи кумедно, бо серіал — навпаки, найбільш віддалений у майбутнє. Тому є простір, де нам не обов’язково перетинатися. Хоч деякі сюжетні елементи могли б збігатися, ми загалом намагаємося тримати все досить просто», — пояснив він.

На практиці це означає, що гравцям не варто очікувати прямої появи героїв на кшталт Люсі чи Максимуса у Fallout 76. Але елементи світу серіалу, косметичні предмети, табори чи сюжетні натяки можуть з’явитися в майбутніх сезонах гри. Як зазначає Раш, серіал і гра мають спільну атмосферу, тож логічно використовувати це для нових сезонів у грі.

Останній великий апдейт Fallout 76 вийшов у червні разом із 21 сезоном, додавши до гри риболовлю та нові квести. А ювілейний 20-й сезон вперше дозволив гравцям «перейти на інший бік» та стати ґулем. Серіал Fallout тим часом готується до прем’єри другого сезону в грудні на Prime Video, а третій сезон уже у виробництві.

Паралельно Bethesda працює над Fallout 5, яка стала пріоритетною після скасування іншого MMO-проєкту ZeniMax Online Studios. Разом з тим студія зосереджена на вже майже міфічній The Elder Scrolls 6. Також були чутки, що в роботі одразу кілька проєктів по Fallout: зокрема ремастер Fallout 3 та щось пов’язане з Fallout: New Vegas.

Джерело: Variety