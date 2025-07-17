Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки

Bethesda офіційно додасть більше контенту до Fallout 76, який буде присвячено однойменному серіалу від Amazon. Часові межі не завадять реалізувати ідею.
Креативний директор гри Джон Раш розповів про переговори з телевізійною командою Amazon. Вони наразі працюють над узгодженням планів щодо майбутніх оновлень, хоча поки що подробиці тримають у секреті. При цьому розробники наголошують: Fallout 76 та серіал відрізняються часовими межами. Події гри відбуваються у 2102 році, тоді як у шоу — у 2296-му. Різниця становить 194 роки, що унеможливлює безпосереднє перетинання персонажів чи сюжетів.
«Особливість Fallout 76 у тому, що події гри розгортаються у найраніший період хронології всесвіту. Це трохи кумедно, бо серіал — навпаки, найбільш віддалений у майбутнє. Тому є простір, де нам не обов’язково перетинатися. Хоч деякі сюжетні елементи могли б збігатися, ми загалом намагаємося тримати все досить просто», — пояснив він.
На практиці це означає, що гравцям не варто очікувати прямої появи героїв на кшталт Люсі чи Максимуса у Fallout 76. Але елементи світу серіалу, косметичні предмети, табори чи сюжетні натяки можуть з’явитися в майбутніх сезонах гри. Як зазначає Раш, серіал і гра мають спільну атмосферу, тож логічно використовувати це для нових сезонів у грі.
Останній великий апдейт Fallout 76 вийшов у червні разом із 21 сезоном, додавши до гри риболовлю та нові квести. А ювілейний 20-й сезон вперше дозволив гравцям «перейти на інший бік» та стати ґулем. Серіал Fallout тим часом готується до прем’єри другого сезону в грудні на Prime Video, а третій сезон уже у виробництві.
Паралельно Bethesda працює над Fallout 5, яка стала пріоритетною після скасування іншого MMO-проєкту ZeniMax Online Studios. Разом з тим студія зосереджена на вже майже міфічній The Elder Scrolls 6. Також були чутки, що в роботі одразу кілька проєктів по Fallout: зокрема ремастер Fallout 3 та щось пов’язане з Fallout: New Vegas.
Джерело: Variety
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