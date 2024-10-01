Серіал «Володар перснів» — трейлер фіналу з «воскресінням» ключового персонажа, появою Балроґа та меча Нарсіла

Восьмий епізод другого сезону серіалу «Володар перснів» дебютує вже цього четверга, а нині в мережу злили промо фіналу — і, попри невеликий хронометраж, воно просто просякнуте різноманітними спойлерами.

Далі — спойлери до фінального епізоду серіалу «Володар перснів».

#TheRingsOfPower

New promo for ep 8 with Sauron spear and Balrog wrecking havock in Khaza-dum pic.twitter.com/KDkq7g85Bj — BaronLoyd (@baron_loyd) September 28, 2024

На відео зокрема можна побачити продовження битви за Ереґіон; таємничого темного чаклуна, в руки якого потрапили Норі та Поппі, і Незнайомця, що намагається їх врятувати; Саурона, озброєного списом, і зрештою його емоційний поєдинок з Ґаладріель на мечах; і навіть Балроґа в печерах Казад-думу.

З цікавого, фінал включає дивовижне одужання Арондіра, якого, здавалося б, смертельно поранив Адар, а також появу Нарсіла у руках Еленділа. Нарсіл — це меч, яким син Еленділа Ісілдур зрізав Єдиний перстень з руки Саурона (сцену, яку нам показали у початкові битві «Братства персня» Пітера Джексона, і, яка, потенційно стане фіналом серіалу «Персні влади»).

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Попередній, сьомий, епізод був зосереджений на облозі Ереґіону, утім головною темою обговорень став раптовий поцілунок Елронда з його майбутньою тещею Ґаладріель (який, на щастя, зрештою виправдали передачею шпильки, що допомогла звільнитись від пут).

Нагадаємо, що дія серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбувається за тисячі років до подій «Гобіта» та «Володаря перснів» — в другу епоху Середзем’я, коли Саурон разом з ельфами створив персні влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень аби керувати рештою.

Перший сезон серіалу на момент виходу зібрав рекордні 25 млн глядачів лише за день — водночас лише 36% аудиторії дивились його до кінця. Щодо другого, то за даними Amazon, його переглянули 40 млн глядачів за 11 днів (тоді, як сторонні компанії з вимірювання телепереглядів повідомляли, що аудиторія серіалу «Володар перснів» у дебютний вікенд впала на 50% у порівнянні з першим сезоном).