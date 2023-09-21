Перші огляди Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «диявол у деталях»

На додаток до оглядів смартфонів iPhone 15 / 15 Pro колеги з ресурсу The Verge також протестували нові версії розумних годинників Apple Watch Series 9 та Ultra 2. З докладним оглядом можна ознайомитися за наступною адресою, а в цьому матеріалі пропонуємо короткі тезиси та головні висновки.

Apple Watch Series 9 та Ultra 2 є першими вуглецево-нейтральними продуктами компанії. Apple наголошує на цьому, і для когось це може стати додатковою перевагою. Щодо функціональних нововведень, на себе звертає увагу Double Tap. Це жест подвійного торкання пальцями, що дозволяє виконувати деякі дії з годинником (наприклад, відповісти на дзвінок) без торкання дисплея.

Новий чип S9 SiP забезпечує суттєвий приріст продуктивності та енергоефективності. В результаті тепер прямо на годиннику можна обробляти запити Siri. Оновлений чип UWB забезпечує роботу функції Precision Finding, яка дозволяє точно та швидко знаходити друга у людному місці чи свій забутий iPhone.

Серія Apple Watch Ultra додатково пропонує новий ексклюзивний циферблат Modular Ultra. Він дозволяє розмістити на екрані велику кількість даних та забезпечує гнучкі можливості налаштування. При цьому на бічну грань можна виводити висоту, глибину чи секунди у реальному часі.

Apple Watch Series 9 ( ціна $399)

Переваги:

Рожевий колір

Precision Finding

Double Tap відмінно підходить для використання однією рукою

Невеликі покращення Siri та яскравості екрана

Недоліки:

Щоб використати функцію Precision Finding, знадобиться iPhone 15

Поліпшення в Siri та яскравості екрана все ж таки незначні

Apple Watch Ultra 2 (ціна $799)

Переваги:

Циферблат Modular Ultra

Precision Finding

Невеликі покращення Siri та яскравості екрана

Жест Double Tap ─ просто чудовий

Недоліки:

Немає рожевого кольору

Незначні зміни здаються ще більш незначними у версії Ultra

Необхідний iPhone 15 для Precision Finding

В цілому, Apple Watch Series 9 та Ultra 2 — це функціональні й універсальні розумні годинники, які стали кращими у порівнянні з попередниками. Оглядачі The Verge присвоїли обом моделям по 8 балів.