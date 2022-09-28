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Перші оцінки FIFA 23 — новий футбольний симулятор EA отримав 80 балів зі 100 на Metacritic та OpenCritic

Перші оцінки FIFA 23 — новий футбольний симулятор EA отримав 80 балів зі 100 на Metacritic та OpenCritic

27 вересня стартував ранній доступ FIFA 23 для покупців ультимативного видання та передплатників EA Play, а невдовзі з’явилися і перші відгуки на популярному сайті-агрегаторі рецензій Metacritic.

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На момент написання матеріалу середня оцінка гри на Metacritic складає 80 балів зі 100 на основі 18 рецензій, на OpenCritic — ідентична оцінка на основі 14 оглядів, 85% критиків рекомендують FIFA 23.

Нижче оцінки деяких відомих іноземних видань:

Загалом відгуки позитивні – новий продукт EA хвалять насамперед за вдосконалену технологію HyperMotion. Рухи на полі стали плавнішими, ніж у попередній версії. Контакт між гравцями здається все більш реалістичним – як у нападі, так і в захисті, а м’яч рухається більш природними траєкторіями. Загалом для покращення імітації футболу у FIFA 23 додали понад 6000 анімацій.

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“З HyperMotion2 ШІ навчається під час гри: аналізує кращі анімації для вашого стилю гри та ігрові дії в міру їх виникнення. Все це дуже добре поєднується з геймплеєм і чудовою графічною якістю, які гра має на даний момент”, – пише GamersRD.

Критики відзначають збільшення кількості ліцензій на ліги, команди, гравців, міжнародні змагання та стадіони. У FIFA 23 доступно 9000 футболістів, 700 команд, 100 стадіонів та 30 ліг. Тут є Прем’єр-ліга, Бундесліга, Ла Ліга, Серія А (з зірковим поверненням Ювентуса), Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга Європи та Ліга конференцій, а також кубок Лібертадорес Південної Америки. Не буде у FIFA 23 російської збірної та російських клубів, таким чином EA Sports висловила свою солідарність з українським народом.

Окремо журналісти пораділи наявності жіночих клубів — поки що правда доступні лише команди найвищих дивізіонів Англії та Франції.

Зазначимо, що найвищий рейтинг FIFA 23 серед українських гравців отримав півзахисник італійської Аталанти Руслан Маліновський — 82.

UKR Players

Malinovsky

Для порівняння – максимальний рейтинг у грі — 91. Його отримали Карім Бензема (Реал), Роберт Левандовський (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) та Ліонель Мессі (ПСЖ).

Players

Реліз гри запланований на 30 вересня 2022 року, вона стане останньою з лінійки — наступного року футбольний симулятор від EA вийде під назвою EA Sports FC.


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