Майкл Дуґлас просив, щоб Marvel «вбила» його у фільмі «Людина-мураха та Оса: Квантоманія»

Актор, який зіграв Генка Піма у серії фільмів про Людину-мураху, вимагав «фантастичної смерті» для свого персонажа — із великою кількістю спецефектів.

«Я просив смерті у третьому фільмі. Хотів, щоб вона була серйозною з оцими усіма спецефектами», — сказав Дуґлас (через Entertainment Weekly). «Має бути якийсь фантастичний спосіб, за допомогою якого я можу зменшитися до розміру мурашки та вибухнути, що б це не було. Хочу використати всі ці ефекти. Але це було в останньому фільмі, не думаю, що збираюсь з’явитись у четвертому».

Насправді Генк Пім пережив події третього фільму, але, схоже Дуґлас, не зацікавлений у поверненні до кіновсесвіту Marvel. Актор грав персонажа у всіх трьох фільмах про «Людину-мураху», а також ненадовго з’явився у фінальних «Месниках».

Сама студія на цю мить не робила жодних оголошень щодо майбутнього франшизи «Людина-мураха». Останній фільм став однією з двох великих касових катастроф 2023 року (поряд з «Марвелами») для Marvel — він завершив світовий прокат, так і не досягнувши позначки у $500 млн. «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» мала розпочати п’яту фазу MCU, також представивши лиходія Канга Завойовника у виконанні Джонатана Мейджорса — студії згодом довелось розпрощатись з актором після того, як його визнали винним у переслідуванні та нападі на колишню дівчину.

Виконавець ролі Скотта Ленґа (Людини-мурахи) Пол Радд раніше сказав Insider, що «поняття не має», як виглядає його майбутнє в MCU.