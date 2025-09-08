Новини WTF 08.09.2025 comment views icon

Перший геймер серед святих: Ватикан канонізував фана Halo

Маргарита Юзяк

Ватикан оголосив святим 15-річного Карло Акутіса — хлопця, який у 2000-х грав у Halo на PlayStation, робив сайти й паралельно допомагав безпритульним.

Для Католицької Церкви він перший канонізований святий, який жив у цифрову епоху. Ватикан провів церемонію канонізації на площі Святого Петра — перед 80 тисячами людей. 15-річного хлопця поховали ще у 2006 році в Ассізі (Італія) через те, що він помер від гострого лейкозу. На похороні вже тоді з’явилися тисячі людей, а тепер його місце поховання стало місцем паломництва.

Підліток любив відеоігри, але поставив собі правило — максимум година на тиждень. Грав у Halo, Super Mario та Pokémon, але решту часу віддавав волонтерству. З дев’яти років допомагав безпритульним у Мілані, віддавав одяг, відмовлявся від кишенькових грошей, щоб витратити їх на благодійність.

Після смерті його шлях до канонізації виявився рекордно швидким. Ватикан розпочав процес у 2012-му, вже у 2018 році він отримав титул “поважний”, у 2020-му — “блаженний”, а тепер — повноцінний святий. Для цього потрібно було два чуда. Першим з них стало зцілення бразильського хлопчика з дефектом підшлункової. Другим — одужання дівчинки з Коста-Рики після серйозної травми голови, коли її мама молилася саме біля гробниці Карло. Після молитви до Карло їхні стани раптово покращилися, і медики не змогли знайти пояснення цьому одужанню. Тож два випадки стали ключовими для офіційного визнання Карло святим.

Тіло Карло зараз виставлене в Ассізі (Італія). Він одягнений у джинси, кросівки Nike і светр — виглядає як звичайний підліток. Щоб популяризувати його постать, навіть роблять відеогру Acutis — католицький метавсесвіт, де герой мандрує крізь історію Церкви, зустрічає святих і катається на лижах у ролі молодого Папи Івана Павла II.

Трейлер Acutis 

Карло народився в Лондоні у 1991 році, виріс у Мілані. Він захоплювався інформатикою й ще підлітком зробив сайт, де зібрав усі визнані Церквою євхаристійні чуда. Це був 2002 рік, і для того часу такий ресурс був справді серйозною роботою. Через це його й прозвали “Божим інфлюенсером”.

Папа Франциск ще за життя активно просував справу канонізації, але фінальне слово сказав його наступник Лев XIV. Тепер день святого Карло Ватикан відзначатиме щороку, а школи й парафії зможуть мати його ім’я.

Нагадаємо, що минулого року у Ватикані випадково знайшли сади римського імператора Калігули віком у 2000 років. А попередній Папа Римський доручив збудувати сонячну станцію, яка забезпечить Ватикан електроенергією на 100%.

Джерело: ABC7 / PC Gamer

