Перший погляд: Джонні Депп стає Скруджем у ремейку "Різдвяної пісні"

Катерина Левицька

Перший погляд: "старий" Джонні Депп в ролі Скруджа у ремейку "Різдвяної пісні"
З’явились перші кадри зі зйомок “Різдвяної пісні” з Джонні Деппом, який повертається в Голлівуд у ролі Ебенезера Скруджа.


Режисує нову “Різдвяну пісню” (оф. назва: Ebeneezer: A Christmas Carol) Тай Вест за підтримки Paramount, а сценарій адаптував Натаніель Галперн, відомий роботою над фільмом жахів “Легіон” та фантастичним серіалом “Оповідки з кільця”.

Знімки не офіційні, однак демонструють перший погляд на персонажів: Деппа в ролі Скруджа та Андреа Райзборо, як Привида минулого Різдва. Окрім цього дуету, до стрічки доєднались Іен Маккеллен, Трамелл Тіллман, Руперт Грінт, Дейзі Рідлі та Сем Клафлін.

Нині питання полягає в тому, чим зможе історія, яка отримала понад 270 (!) екранізацій, зацікавити глядача. Окрім, звісно, зіркового акторського складу. Є надія, що версія Веста не буде прямим переказом.


“Ебенезер: Різдвяна пісня” це перший великий голлівудський студійний фільм Деппа з часів “В очікуванні варварів” 2019 року та “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда” 2018 року. Серед нещодавніх проєктів актора, які не отримали такої ж масштабної підтримки, “Жанна дю Баррі” 2023 року та майбутній “Денний п’яниця”.

Номінант на премію “Оскар” відмовився від голлівудських фільмів після судових баталій з колишньою Ембер Герд. Шеститижневий судовий розгляд, що транслювався по телебаченню, завершився в червні 2022 року вердиктом, який визнав 39-річну акторку винною за всіма трьома пунктами звинувачення у наклепі щодо її статті 2018 року. Після подання апеляцій колишнє подружжя домовилися про мирову угоду.

Реліз нової “Різдвяної пісні” запланований на 13 листопада 2026 року. У червні Deadline  повідомляв, що Роберт Еггерс та Віллем Дефо також беруться за класичну різдвяну історію про привидів, але крізь призму жахів.

Джерело: People

