Інформатор Сонні Діксон показав макети Apple iPhone 16 Pro у кольорах майбутньої серії. Один з них став досить несподіваним.

На фото присутні чотири колірні варіанти iPhone 16 Pro і вперше представлений бронзовий колір. Раніше ходили чутки про рожевий iPhone 16. Новий колір занадто темний, щоб породити подібні чутки, тож він став абсолютним сюрпризом. Колір може здаватися різким, але невідомі умови освітлення та чи не зміниться колір до релізу.

Окрім бронзового iPhone 16 Pro, на фото також показаний білий, чорний та сірий (ймовірно, титановий) варіанти. Невідомо, чи це точно всі можливі кольори, але гамма iPhone Pro ніколи не відрізнялася барвистістю та великім різномаїттям. Можна сказати, що рожевий апарат мав би більш дивний вигляд серед традиційно строгих Pro.

Бронзовий колір, ймовірно, замінить Blue Titanium, інші ж варіанти дуже схожі на представлені у лінійці iPhone 15 Pro. Також треба пам’ятати, що чутки про кольори Apple iPhone Pro іноді не справджувалися, але в цьому випадку принаймні є фото, а не просто рендери.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося про два нових кольори Apple iPhone 16 Pro — Desert Yellow / Desert Titanium та Cement Gray / Titanium Gray. Умовний жовтий найбільш схожий на представлений зараз бронзовий. У травні також йшлося про заміну Blue Titanium у лінійці. З інших зовнішніх особливостей нової серії чутки говорять про зменшення рамок дисплея у всіх апаратів та більші екрани й загальні розміри у та iPhone 16 Pro.

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Джерело: X Twitter

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