Новини Пристрої 22.05.2024 о 11:46 comment views icon

iPhone 16 Pro Max приписують покращений 48 Мп головний модуль та 48 Мп надширококутний модуль

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Вадим Карпусь

Автор новин

Майбутня лінійка смартфонів Apple iPhone 16 отримає покращену камеру. Про це говорять чутки, що надходять з Азії.

Зазначається, що головна камера iPhone 16 Pro Max буде заснована на покращеному кастомному 48-мегапіксельному сенсорі Sony IMX903. Водночас iPhone 16 Pro використовуватиме той самий 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX803, який є в поточних моделях iPhone 15 Pro.

За чутками, кастомний сенсор Sony IMX903 в iPhone 16 Pro Max матиме розширені функції, такі як багатошарова конструкція, 14-розрядний аналого-цифровий перетворювач та цифрове управління посиленням. Все це дозволить покращити продуктивність та обробку зображень, в тому числі покращить динамічний діапазон та контроль шуму.

Автор витоку також стверджує, що цьогорічні моделі iPhone 16 Pro матимуть оновлену ультраширококутну камеру з 48-мегапіксельним сенсором. Це дозволить захоплювати більше світла та отримувати кращі фотографії під час знімання в режимі 0,5x, особливо в умовах слабкого освітлення. Ультраширококутний модуль на поточних моделях iPhone 15 Pro має 12 мегапікселів. Ймовірно, обидві моделі iPhone 16 Pro зможуть знімати 48-мегапіксельні фотографії ProRAW в режимі Ultra Wide.

Очікується, що у 2025 році лінійка iPhone 17 Pro завершить перехід задніх камер на 48-мегапіксельні сенсори. В тому числі 48-мегепіксельним сенсором буде оснащений телефото модуль, який наразі має 12-мегапіксельний датчик у моделях iPhone 15 Pro.

Джерело: macrumors


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