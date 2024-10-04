Peugeot e-408: конкурент Tesla Model 3 із запасом ходу 453 км

Peugeot представила свій новий електромобіль – e-408 в кузові фастбек. Він має спільну основу з Peugeot e-308, але може похвалитися унікальною силовою установкою та дизайном, покликаним конкурувати з таким відомим гравцям, як Tesla Model 3 і Polestar 2.

Однією з ключових відмінностей між e-408 і його братом, e-308, є акумулятор. Peugeot e-408 отримав більшу батарею місткістю 58,2 кВт-год, що забезпечує запас ходу 453 км за циклом WLTP. Новинка за автономністю поступається Tesla Model 3 Long Range та Polestar 2 Long Range, які пропонують 628 км та 657 км відповідно.

Peugeot захищає свій вибір відносно невеликої батареї, заявляючи, що середній щоденний проїзд для покупця автомобіля C-сегменту становить лише 45 км. Хоча багато покупців електромобілів розглядають запас ходу як важливий фактор при виборі конкретної моделі. Поки що немає інформації, чи з’явиться в e-408 акумуляторний блок місткістю 98 кВт-год, який є в Peugeot e-3008 і e-5008.

Швидкість заряджання — ще одна сфера, де e-408 відстає від конкурентів. З максимальною потужністю 120 кВт ця модель удвічі поступається можливостям Kia EV6 (240 кВт).

Незважаючи на це, Peugeot e-408 може дещо запропонувати. Його аеродинамічний дизайн із коефіцієнтом лобового опору 0,28 сприяє ефективності. Автомобіль оснащений електродвигуном потужністю 207 к.с., що забезпечує крутний момент 332 нм. Хоча офіційні дані про прискорення поки що не розкриваються, очікується, що ця модель буде швидшою за e-308, яка розганяється від 0 до 100 км/год за 9,8 секунди.

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Візуально e-408 майже ідентичний своєму колезі з ДВЗ, за винятком тонкого значка «e» ззаду. Цей вибір дизайну, за словами Peugeot, був свідомим, щоб зберегти привабливу естетику 408. Всередині e-408 оснащений фірмовою системою Peugeot i-Cockpit з компактним кермом і піднятою 10-дюймовою панеллю приладів. Інтер’єр доповнюють 10-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, бездротові Apple CarPlay і Android Auto, а також окремий сенсорний екран i-Toggle.

Peugeot e-408 дебютує на Паризькому автосалоні пізніше цього місяця, європейська ціна стартує від €43 900 за комплектацію Allure і €45 900 за комплектацію GT.

Джерело: arenaev