Новини Ігри 29.08.2025 comment views icon

Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри
Ukrainian Games Festival

Ukrainian Games Festival в Steam побив власні рекорди — цьогоріч сторінку фесту відвідали на 1 млн користувачів більше, ніж торік. Але статистика може бути ще більша.

Всього протягом тижня на Ukrainian Games Festival зайшли 2,4 млн користувачів. Проте статистика охоплює лише тих, хто заходив через свій акаунт, тобто реальних відвідувачів могло бути ще більше.

Подія стала найбільшою за всю історію фестивалю. Участь взяв 471 український проєкт, відбулося 23 анонси нових ігор (більшу частину з яких ми описували), а також понад 120 демоверсій. Спеціально під фестиваль студії випустили ще 24 нові демо, серед них — покроковий roguelike Aliosso, Floralis (схожа на Inside від харків’ян), емоційна 2D-історія Whispers Among the Poppies, суміш метроїдванії та roguelike Comix Zero та інші.

Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри
Comix Zero /
Bear games

Серед улюбленців опинилися The Road of Dust and Sorrow, яка чимось нагадує піксельну суміш The Last of Us Resident Evil. Цей проєкт найбільше зацікавив користувачів: гра отримала понад 30 тисяч додавань у бажане. На другому місці Valkyrie Iteration (15 тис.) — фантастична візуальна новела з елементами симулятора про пілотесу Лану та її живу бойову меху Валкірію. А от симулятор файних українських торговців Chumaky потрапив до вішлістів 4-5 тисяч користувачів.

Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри
The Road of Dust and Sorrow / Painted Black Games

Під час UGF 2025 також відбулося шість релізів. Серед них — танки в стилі вишиванки Threads of War від KoS, клікер-симулятор Steampunk Idle Spinner від Airapport і візуальна новела Submansion від Hrybochky Studio. Крім того, розробники показали нові трейлери ARPG Armageddonica, VR-пригоди Whispers of the Void, новели The Final Fragment, української Stray в космосі Catfall та інших проєктів.

“Ще одна приємна статистика: до фестивалю понад 70 ігор знялися з російського ринку, так як цього року ми вперше обмежили видимість учасників, що досі продаються в росії”, — кажуть розробники.

Ukrainian Games Festival тривав із 14 до 21 серпня і вже четвертий рік поспіль мав офіційну підтримку Valve, завдяки якій його сторінка потрапила на головну Steam. Для українських студій це — вихід на величезну світову аудиторію й додатковий поштовх до продажів.

Джерело: пресреліз Ukrainian Games Festival

Популярні новини

arrow left
arrow right
GSC тизерить Дугу як ключове місце DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Гейб Ньюелл з Valve: «Люди, котрі не вміють програмувати, але користаються ШІ, стануть ефективнішими, ніж програмісти»
Ажіотаж навколо Witcher 4 зробив CD Projekt Red однією з найдорожчих компаній в Європі
Epic Games безплатно віддає головоломку з 92% схвальних відгуків
Epic Games Store запустив безплатну роздачу 2-х ігор — з відомим психоделічним платформером 2023 року
Трейлер Dying Light: The Beast показує утричі більше добивань — кожне, як фаталіті з Mortal Kombat
Режисер нової «Оселі зла» не бачив жодного фільму з франшизи: «Це не моє, інша справа — ігри»
Четверо друзів, старий будинок і проклята настолка — Ludogram представила горор Invokyr
Нова Gothic від німців? Анонсовано екшн-RPG Asterfel "у стилі 2000-х" з відкритим світом та мутантами
Ренді Пітчфорд: "Borderlands 4 нарешті у світі, де технології наздогнали амбіції нашої гри"
Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
Розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року — знижки щомісяця
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
Bethesda розробляє одразу кілька нових ігор Fallout — одна з них «та сама»
Українська Disco Elysium про голоси в голові вийшла в ранньому доступі Steam
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди
Перший погляд на Коді Роудса у фільмі "Вуличний боєць" — Гайл, його тінь та фірмова зачіска
S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
Ексглава PlayStation: консолі досягли технічного плато, час робити їх доступнішими
Хідео Кодзіма хоче створити гру на орбіті та ризикнути життям, як Том Круз
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати