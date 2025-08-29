Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри

Ukrainian Games Festival

Ukrainian Games Festival в Steam побив власні рекорди — цьогоріч сторінку фесту відвідали на 1 млн користувачів більше, ніж торік. Але статистика може бути ще більша.

Всього протягом тижня на Ukrainian Games Festival зайшли 2,4 млн користувачів. Проте статистика охоплює лише тих, хто заходив через свій акаунт, тобто реальних відвідувачів могло бути ще більше.

Подія стала найбільшою за всю історію фестивалю. Участь взяв 471 український проєкт, відбулося 23 анонси нових ігор (більшу частину з яких ми описували), а також понад 120 демоверсій. Спеціально під фестиваль студії випустили ще 24 нові демо, серед них — покроковий roguelike Aliosso, Floralis (схожа на Inside від харків’ян), емоційна 2D-історія Whispers Among the Poppies, суміш метроїдванії та roguelike Comix Zero та інші.

Серед улюбленців опинилися The Road of Dust and Sorrow, яка чимось нагадує піксельну суміш The Last of Us Resident Evil. Цей проєкт найбільше зацікавив користувачів: гра отримала понад 30 тисяч додавань у бажане. На другому місці Valkyrie Iteration (15 тис.) — фантастична візуальна новела з елементами симулятора про пілотесу Лану та її живу бойову меху Валкірію. А от симулятор файних українських торговців Chumaky потрапив до вішлістів 4-5 тисяч користувачів.

Під час UGF 2025 також відбулося шість релізів. Серед них — танки в стилі вишиванки Threads of War від KoS, клікер-симулятор Steampunk Idle Spinner від Airapport і візуальна новела Submansion від Hrybochky Studio. Крім того, розробники показали нові трейлери ARPG Armageddonica, VR-пригоди Whispers of the Void, новели The Final Fragment, української Stray в космосі Catfall та інших проєктів.

“Ще одна приємна статистика: до фестивалю понад 70 ігор знялися з російського ринку, так як цього року ми вперше обмежили видимість учасників, що досі продаються в росії”, — кажуть розробники.

Ukrainian Games Festival тривав із 14 до 21 серпня і вже четвертий рік поспіль мав офіційну підтримку Valve, завдяки якій його сторінка потрапила на головну Steam. Для українських студій це — вихід на величезну світову аудиторію й додатковий поштовх до продажів.

Джерело: пресреліз Ukrainian Games Festival