Після квартальних збитків Intel скорочує понад 5,5 тис. працівників у США

Технологічні компанії все активніше інвестують у штучний інтелект і одночасно зменшують витрати. Для цього багато хто змінює структуру бізнесу, прагнучи підвищити ефективність. У галузі виробництва мікросхем Intel останнім часом поступається конкурентам — зокрема IBM, NVIDIA та Samsung. Хоча ще донедавна здавалося, що Intel уособлює вершину інженерної думки і є лідером на ринку процесорів. Причиною такого стану є передусім затримка у розвитку власних виробничих процесів. І ця затримка вже позначилася на фінансових результатах компанії — за перший квартал 2025 року Intel зазнала збитків. І тепер вона змушена скорочувати тисячі робочих місць, щоби вижити в нових реаліях.

На тлі цих труднощів компанія вирішила перезапустити свої процеси. Конкуренція у галузі напівпровідників стає дедалі жорсткішою. Найбільші гравці швидко просуваються вперед у масштабах, надійності та технологічних проривах. А Intel тим часом відстає в сегментах ШІ-чипів і контрактного виробництва. Компанія не встигла з переходом на сучасні техпроцеси — на відміну від TSMC і Samsung, які вже масово випускають чипи за нормами 3 нм.

Через затримки з новими продуктами Intel втратила темп і в споживчому, і в корпоративному сегменті. Стратегія щодо штучного інтелекту теж не дала очікуваного результату — як за продуктивністю, так і за підтримкою з боку розробників. Водночас NVIDIA зміцнила своє лідерство на ринку ШІ-рішень.

Отже, за результатами першого кварталу 2025 року дохід Intel скоротився на 3% у річному вимірі. Водночас компанія отримала чистий збиток розмірі приблизно $887 млн. Після таких приголомшливих фінансових результатів генеральний директор Intel Ліп Бу Тан оголосив про майбутню трансформацію компанії та плани спростити структуру управління. Після цього почалися звільнення, і тепер компанія повідомила про нову хвилю скорочень.

BREAKING: Intel, $INTC, has announced large layoffs, with over 5,500 employees being let go

