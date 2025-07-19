Новини IT-бізнес 19.07.2025 comment views icon

Після квартальних збитків Intel скорочує понад 5,5 тис. працівників у США

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Після квартальних збитків Intel скорочує понад 5,5 тис. працівників у США
Intel / Depositphotos

Технологічні компанії все активніше інвестують у штучний інтелект і одночасно зменшують витрати. Для цього багато хто змінює структуру бізнесу, прагнучи підвищити ефективність. У галузі виробництва мікросхем Intel останнім часом поступається конкурентам — зокрема IBM, NVIDIA та Samsung. Хоча ще донедавна здавалося, що Intel уособлює вершину інженерної думки і є лідером на ринку процесорів. Причиною такого стану є передусім затримка у розвитку власних виробничих процесів. І ця затримка вже позначилася на фінансових результатах компанії — за перший квартал 2025 року Intel зазнала збитків. І тепер вона змушена скорочувати тисячі робочих місць, щоби вижити в нових реаліях.

На тлі цих труднощів компанія вирішила перезапустити свої процеси. Конкуренція у галузі напівпровідників стає дедалі жорсткішою. Найбільші гравці швидко просуваються вперед у масштабах, надійності та технологічних проривах. А Intel тим часом відстає в сегментах ШІ-чипів і контрактного виробництва. Компанія не встигла з переходом на сучасні техпроцеси — на відміну від TSMC і Samsung, які вже масово випускають чипи за нормами 3 нм.

Через затримки з новими продуктами Intel втратила темп і в споживчому, і в корпоративному сегменті. Стратегія щодо штучного інтелекту теж не дала очікуваного результату — як за продуктивністю, так і за підтримкою з боку розробників. Водночас NVIDIA зміцнила своє лідерство на ринку ШІ-рішень.

Отже, за результатами першого кварталу 2025 року дохід Intel скоротився на 3% у річному вимірі. Водночас компанія отримала чистий збиток розмірі приблизно $887 млн. Після таких приголомшливих фінансових результатів генеральний директор Intel Ліп Бу Тан оголосив про майбутню трансформацію компанії та плани спростити структуру управління. Після цього почалися звільнення, і тепер компанія повідомила про нову хвилю скорочень.

Керівник Intel визнав, що компанія вже не входить до десятки провідних виробників напівпровідників. І щоб повернути собі позиції, вона готується до масових звільнень у США. Згідно з документами, поданими в рамках програми Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN), Intel планує звільнити понад 5,5 тис. працівників у США. Найбільше постраждають Каліфорнія (1935 місць) і Орегон (2932 місця). Також планується скоротити 696 позицій в Аризоні.

Intel — не єдина компанія, яка йде на подібні кроки реструктуризації та скорочень. Microsoft, Google і Meta також скоротили персонал і переорієнтували інвестиції на розвиток штучного інтелекту.

Microsoft замінила працівників ШІ і заощадила $500 млн

Джерело: wccftech

Популярні новини

«Реанімація» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — випадок передчасної деградації процесора
Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox
Нове доповнення The Sims 4 спричинило спалах непорочних зачать та вагітностей у грі
Нова модель ШІ перетворює розмите відео на чітке
Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік
Приховані витрати конкуренції всередині команди
Перше повідомлення про XRING O2 — Xiaomi створює універсальний чип для смартфонів, годинників та авто
ШІ-згенерована музика краде слухачів і прибутки у справжніх артистів
Spotify зазвучав в Instagram — в Stories можна прослухати треки без переходу
Як «прикро»: блокчейн-розробник з росії втратив криптовалют на $500 тис. через підроблене розширення для Cursor
NASA розкрила таємницю «павуків» на Марсі
Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер розповів технічні деталі
ШІ-боти провалили тест на психотерапевта — не хочуть працювати з алкоголіками і видають перелік «найвищих мостів» людям в депресії
Apple звинуватила інженера Vision Pro у викраденні «тисяч документів» — перед відходом до конкурентів
У MIT створили кишеньковий 3D-принтер, що друкує об’єкти за секунди
Google телефонуватиме за вас в магазини
Життя без Google: один з найпопулярніших ютуберів провів дегуглінг та використовує Steam Deck дивним чином
Apple готує MacBook з процесором від iPhone, — Мін-Чі Куо
Смартфони Sony Xperia йдуть з Європи — але не всі
Відомий сайт забув про ембарго і видав огляд «Супермена» заздалегідь, вердикт — останній цвях в «труну супергероїки»
SSD Team Group з кнопкою самознищення — бос ніколи не побачить вашої маленької колекції
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати