Після оновлення драйвера AMD Radeon від 14 лютого багато комп’ютерів з Windows перестали вмикатися

Встановлення драйвера AMD Adrenalin 23.2.1, котрий мав поліпшити роботу відеокарт серій Radeon RX 7000 та Radeon RX 6000, у багатьох випадках призводить до неможливості увімкнути комп’ютер. Велика кількість повідомлень про проблему з’явилася у Twitter, Reddid, на форумах та у коментарях на тематичних сайтах. Після перезавантаження користувачі Windows 10 і 11 бачать “синій екран смерті” з повідомленням про відсутність завантажувального диска.

Згідно з повідомленнями, завантаження стає неможливим при виборі «Відновлення заводських налаштувань» у процесі інсталяції. Імовірно, драйвер змінює налаштування BIOS материнської плати у частині завантаження та роботи відеокарти.

Природне рішення – відкласти інсталяцію драйвера до виходу виправленої версії. При великому бажанні все ж таки виконати оновлення необхідно попередньо зберегти бекап системи та профілю налаштувань BIOS. Якщо оновлення вже відбулося і завантаження неможливе, користувачі рекомендують занулити системний BIOS або вручну повернути налаштування до попереднього стану.

Іншою проблемою оновлення 23.2.1 стала некоректна робота з пам’яттю портативної ігрової Windows-консолі AyaNeo, в якій використовується вбудована графіка Radeon 680M.

За повідомленням виробника, після оновлення консоль використовує лише 512 МБ оперативної пам’яті для графіки замість 3 або 6 ГБ. Як причина також вказується використання відновлення заводських налаштувань. Втім, у цьому разі пристрій все ж працює, а компанія пропонує інструкцію з відновлення коректної роботи.

Драйвер AMD 23.1.2 для відеокарт Radeon надав підтримку нещодавно випущеної гри Forspoken та розширив можливості Vulkan API. Версія 23.2.1 мала поліпшити роботу Radeon RX 6000 і RX 7000, додати підтримку Dead Space та різні оптимізації. AMD поки ніяк не відреагувала на проблеми, що виникли.

Джерела: Wccftech, AyaNeo