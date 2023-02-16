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Після оновлення драйвера AMD Radeon від 14 лютого багато комп’ютерів з Windows перестали вмикатися

Після оновлення драйвера AMD Radeon від 14 лютого багато комп’ютерів з Windows перестали вмикатися

Встановлення драйвера AMD Adrenalin 23.2.1, котрий мав поліпшити роботу відеокарт серій Radeon RX 7000 та Radeon RX 6000, у багатьох випадках призводить до неможливості увімкнути комп’ютер. Велика кількість повідомлень про проблему з’явилася у Twitter, Reddid, на форумах та у коментарях на тематичних сайтах. Після перезавантаження користувачі Windows 10 і 11 бачать “синій екран смерті” з повідомленням про відсутність завантажувального диска.

Згідно з повідомленнями, завантаження стає неможливим при виборі «Відновлення заводських налаштувань» у процесі інсталяції. Імовірно, драйвер змінює налаштування BIOS материнської плати у частині завантаження та роботи відеокарти.

Драйвер AMD Radeon

Природне рішення – відкласти інсталяцію драйвера до виходу виправленої версії. При великому бажанні все ж таки виконати оновлення необхідно попередньо зберегти бекап системи та профілю налаштувань BIOS. Якщо оновлення вже відбулося і завантаження неможливе, користувачі рекомендують занулити системний BIOS або вручну повернути налаштування до попереднього стану.

Іншою проблемою оновлення 23.2.1 стала некоректна робота з пам’яттю портативної ігрової Windows-консолі AyaNeo, в якій використовується вбудована графіка Radeon 680M.

Драйвер AMD Radeon

За повідомленням виробника, після оновлення консоль використовує лише 512 МБ оперативної пам’яті для графіки замість 3 або 6 ГБ. Як причина також вказується використання відновлення заводських налаштувань. Втім, у цьому разі пристрій все ж працює, а компанія пропонує інструкцію з відновлення коректної роботи.

AyaNeo драйвер AMD Radeon

Драйвер AMD 23.1.2 для відеокарт Radeon надав підтримку нещодавно випущеної гри Forspoken та розширив можливості Vulkan API. Версія 23.2.1 мала поліпшити роботу Radeon RX 6000 і RX 7000, додати підтримку Dead Space та різні оптимізації. AMD поки ніяк не відреагувала на проблеми, що виникли.

Чому відеокарти Radeon ніхто не купує?

Джерела: Wccftech, AyaNeo


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