Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 отримав чип Xring O1 — можливості ноутбука та великий акумулятор

Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 отримав власний процесор бренду Xring O1. Це друга модель з новим чипом на борту, після представленого місяць тому Pad 7 Ultra.

Компанія просуває планшет як компроміс між молодшими 11” моделями та згаданим вище «монстром» з діагоналлю 14 дюймів. Екран має співвідношення сторін 3:2 та частоту оновлення 144 Гц. Планшет тонший за модель Pad 7 Pro — 5,8 мм порівняно з 6,2 мм.

Планшет більше важить (576 г) не тільки завдяки більшому дисплею, але й через більший акумулятор. Батарея Pad 7 Pro отримала місткість 10 610 мАг та підтримку дійсно швидкого заряджання від потужності 120 Вт. Це великий стрибок від 7 Pro, який мав акумулятор на 8850 мАг із заряджанням 67 Вт.

Xiaomi рекламує планшет як альтернативу повноцінному ноутбуку з додатковою клавіатурою. Вона кріпиться до планшета магнітом та має повністю регульований шарнір. Pad 7S Pro 12.5 отримав останню версію WPS Office, який підтримує ZWCAD (сумісний з DWG) і CAJViewer (конвертер файлів різних форматів). Планшет може здійснювати бездротове дублювання екрана на ПК із затримкою всього 41 мс. Він підтримує клавіатуру та мишу разом та пропонує легке передавання файлів на комп’ютер. Не тільки на ПК з Windows, але й на Mac.

Xiaomi Pad 7S Pro має 6 динаміків з підтримкою Dolby Atmos. У поєднанні зі збільшеним дисплеєм це обіцяє кращий досвід відтворення відео та ігор. Планшет надходить у продаж сьогодні, за ціною від $460 за базову модель з 8 ГБ/256 ГБ. Максимальний з 5 можливих варіантів, 16 ГБ/1 ТБ, коштує $630. Ціни в доларах конвертовані, оскільки глобальний реліз поки не оголошений.

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Джерело: GSMArena