Платформа NVIDIA CUDA тепер офіційно підтримує RISC-V

Презентація NVIDIA / X

NVIDIA планує впровадити підтримку архітектури RISC-V у свої графічні процесори. Це має значно розширити перелік сумісних чипів. При цьому схоже, що головний акцент робитиметься на штучний інтелект.

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На саміті RISC-V 2025 року в Китаї виступив віцепрезидент з апаратної інженерії NVIDIA Франс Сійстерман, який повідомив, що в майбутньому GPU компанії співпрацюватимуть із процесорами на базі відкритої архітектури RISC-V.

На представленій ним діаграмі було показано типову конфігурацію нової системи: GPU виконує паралельні обчислення, тоді як процесор RISC-V забезпечує роботу драйверів, застосунків та операційної системи. Іншими словами, процесор керує, а GPU працює. Найімовірніше, такий підхід орієнтовано на навантаження, пов’язані зі ШІ, хоча офіційного підтвердження наразі немає.

Також на діаграмі було представлено новий тип обчислювача — DPU, який має обробляти усі мережеві з’єднання. Як саме його буде реалізовано на фізичному чи програмному рівні, наразі невідомо, однак зазначено, що він має суттєво зменшити навантаження на CPU при передачі великих обсягів даних.

Причина адаптації NVIDIA CUDA під RISC-V доволі проста й описується лише одним словом: «санкції». Через них асортимент графічних прискорювачів NVIDIA у Китаї суттєво обмежений, а на внутрішньому ринку активно просувається RISC-V. Таким чином, NVIDIA планує компенсувати втрати пропозиції коштом глибшої сумісності.

Чи буде ця концепція застосовуватись вільно — поки що не зрозуміло. Проте створений прецедент вселяє надію, що новий підхід може стати життєздатною альтернативою для HPC дата-центрів та систем, орієнтованих на обробку ШІ.

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NVIDIA, з одного боку, прагне забезпечити підтримку RISC-V у системах з відкритим набором інструкцій. З іншого — підсилити власний напрям Jetson, орієнтований на компактні та енергоефективні комп’ютери для вбудованих систем автоматизації. Бонусом від усього цього стане широка доступність технології.

Джерело: Tom’s Hardware