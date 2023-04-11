Почалося фільмування другого сезону «Дому дракона». Команда показала перші фото зі знімального майданчика

Телеканал HBO повідомив про початок знімання другого сезону серіалу-приквела «Гри престолів» – «Дім Дракона». Компанія оголосила, що знімальний процес запущено на студії Leavesden Studios у Великій Британії. Канал опублікував фотографію зі знімального майданчика, де зафіксовано залізний трон, а на задньому плані видно членів команди.

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«Дім Дракона повернувся», — йдеться у заяві Райана Кондала, співавтора, шоураннера та виконавчого продюсера серіалу. «Ми дуже раді запустити знімання з членами нашої первісної сім’ї, а також з новими талантами з обох боків камери. Всі ваші улюблені персонажі скоро будуватимуть змови за столами ради, маршируватимуть зі своїми арміями й боротимуться на своїх драконах. Нам не терпиться поділитися тим, що маємо».

У другому сезоні до своїх ролей повернуться Емма Д’Арсі та Олівія Кук.

Серіал «Дім Дракона» заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Полум’я і кров». Він розповідає про піднесення і падіння Таргарієнів, єдиної сім’ї повелителів драконів, що пережила загибель Валірії. Дія відбувається за 200 років до подій серіалу «Гра престолів».

Джерело: comingsoon