Новини Кіно 11.04.2023 о 19:16

Почалося фільмування другого сезону «Дому дракона». Команда показала перші фото зі знімального майданчика

Вадим Карпусь

Автор новин

Почалося фільмування другого сезону «Дому дракона». Команда показала перші фото зі знімального майданчика

Телеканал HBO повідомив про початок знімання другого сезону серіалу-приквела «Гри престолів» – «Дім Дракона». Компанія оголосила, що знімальний процес запущено на студії Leavesden Studios у Великій Британії. Канал опублікував фотографію зі знімального майданчика, де зафіксовано залізний трон, а на задньому плані видно членів команди.

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Начались съёмки второго сезона «Дома дракона». Команда показала первой фото со съёмочной площадки

«Дім Дракона повернувся», — йдеться у заяві Райана Кондала, співавтора, шоураннера та виконавчого продюсера серіалу. «Ми дуже раді запустити знімання з членами нашої первісної сім’ї, а також з новими талантами з обох боків камери. Всі ваші улюблені персонажі скоро будуватимуть змови за столами ради, маршируватимуть зі своїми арміями й боротимуться на своїх драконах. Нам не терпиться поділитися тим, що маємо».

У другому сезоні до своїх ролей повернуться Емма Д’Арсі та Олівія Кук.

Серіал «Дім Дракона» заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Полум’я і кров». Він розповідає про піднесення і падіння Таргарієнів, єдиної сім’ї повелителів драконів, що пережила загибель Валірії. Дія відбувається за 200 років до подій серіалу «Гра престолів».

Приквел приквела: HBO розглядає можливість створення серіалу про завоювання Вестероса Ейєгоном Таргарієном – подій за 130 років до «Дома Дракона»

Джерело: comingsoon


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