Приквел приквела: HBO розглядає можливість створення серіалу про завоювання Вестероса Ейєгоном Таргарієном – подій за 130 років до «Дома Дракона»

Світ «Льоду і Полум’я» стає дедалі більше. За даними Variety, окрім серіалів, які зараз транслюються («Дім Дракона») або перебувають у розробці (продовження «Гри престолів» за участю Джона Сноу), HBO розглядає можливість створення нового серіалу у всесвіті «Гри престолів». Він розповість історію завоювання Вестероса Ейєгоном Таргарієном. Ця історія стане своєрідною відправною точкою для світу Вестероса, який ми знаємо. Але водночас це може бути не найкраща ідея.

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Історія завоювання Вестероса Ейєгоном буде приквелом «Дома Дракона» – іншими словами, приквелом до приквелу. Найімовірніше, його події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дома Дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів».

Ейєгон був не першим Таргарієном, що оселився у Вестеросі після загибелі Валірії, коли виверження древнього вулкана покрило попелом найвидатніше місто у світі та зруйнувало його, але він був найамбіційнішим. Він разом зі своїми двома сестрами й трьома драконами зібрав весь Вестерос під єдиною короною, перетворивши Сім Королівств на одне.

Але проблема полягає в тому, що в цих подіях як в основі для серіалу не так багато місця для міжособистісної драми і політиканства, як це було у випадку оригінального серіалу «Гра престолів». Поточна версія Завоювання Ейєгона – це скоріше побіжний огляд, а не повноцінна історія. Події відбуваються в основному з сюжету «Полум’я та кров», першої частини вигаданої історії Джорджа Р. Р. Мартіна про династію Таргарієнів, яка також є вихідним матеріалом для «Дома Дракона». Історію можна було б розширити, але завоювання Ейєгона увінчалися успіхом завдяки його військовій доблесті та лютим драконам, а не завдяки проникливості та політичним ходам.

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Самі собою масові битви «Гри престолів» чи «Дома Дракона» хороші. Але серіал, заснований виключно на битвах, буде обділений унікальними та емоційними персонажами, які залучали багатьох глядачів до переглядів.

Зазначимо, що HBO не дала зелене світло цьому серіалу і лише веде переговори про його виробництво. Тож поки що у нього немає шоураннера, сценаристів, режисера чи команди акторів.

Джерело: polygon