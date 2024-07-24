POCO створила Дедпулофон — лімітовану серію смартфонів для фанатів Marvel

POCO працює над смартфоном лімітованої серії у співпраці з Marvel Studios. Пристрій буде присвячений скорому виходу в кінотеатрах фільму «Дедпул і Росомаха». Хоча офіційних відомостей про цей смартфон ще немає, інсайдер вже опублікував в X зображення апарату, виконаного в стилістиці Дедпула.

На зображенні видно смартфон POCO лімітованої серії в червоному кольорі із задньою панеллю зі шкіряною текстурою. Це схоже на фірмовий червоний колір костюма Дедпула. Світлодіодний спалах має символ супергероя. У правій частині панелі під брендом POCO є текст жовтого відтінку «спеціальне лімітоване видання». Під датчиками камери також можна помітити лезо катани Дедпула.

Як очікується, майбутній пристрій POCO надійде в продаж в індивідуальній коробці та в комплекті з наклейками, брелоком тощо. Смартфон також може мати спеціально налаштований інтерфейс користувача відповідно до тематики Фільму. Ймовірно, анонс відбудеться 26 липня (в день глобального початку прокату фільму «Дедпул і Росомаха»), а продажі стартують на початку серпня.

Судячи з розташування камери на смартфоні лімітованої серії, схоже, що це POCO F6. Його помітили в базі даних HyperOS ще у квітні. POCO F6 оснащений 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. Він має подвійну основну камеру з сенсорами на 50 Мп та 8 Мп. Пристрій містить процесор Snapdragon 8s Gen 3, до 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон оснащений акумулятором місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 90 Вт.

Смартфон POCO ─ не єдиний пристрій, присвячений Дедпулу. Днями Microsoft випустила геймпад з «ідеальними сідницями» персонажа.

Джерело: gizmochina