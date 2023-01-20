“Помилково видалили файли”. У США назвали причину збою системи NOTAM, через який скасували понад 10 тис. авіарейсів

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заявила, що підрядники помилково видалили файли у системі сповіщень для пілотів.

Минулого тижня у США зупинили всі внутрішні авіавильоти, через збої у програмі NOTAM (Notice to Air Missions) — системі сповіщень для пілотів щодо критичних для безпеки умов в аеропортах та інших районах, які можуть перетинати літаки, включаючи все: від попереджень про переміщення птахів до будівництва злітно-посадкової смуги.

За даними FlightAware, станом на 11 січня, понад 10 000 рейсів було затримано і понад 1300 скасовано, що стало першою національною забороною на польоти приблизно за два десятиліття. Проблема вплинула навіть на військові польоти, які частково покладалися на NOTAM: повідомляється, що пілотам доводилося дзвонити, щоб запитати про потенційну небезпеку.

Пізніше FAA повідомило, що система відмовила після того, як “персонал, який не дотримувався процедур”, пошкодив певні файли. А нині стало відомо, що підрядники синхронізували основну та резервну базу даних, коли “ненавмисно видалили файли”, які виявилися необхідними для підтримки роботи системи оповіщення.

Як зазначає The Washington Post, на цей час незрозуміло, як видалення деяких файлів призвело до виходу з ладу всієї системи. FAA вжило заходів, щоб зробити систему більш стійкою, але інцидент, безумовно, ставить під сумнів надійність таких застарілих технологій.

Департамент транспорту США раніше описав систему NOTAM як “вінтажне обладнання, що виходить з ладу” в бюджетному документі, в якому вимагалося 30 мільйонів доларів для фінансування її модернізації.

Джерело: Engadget