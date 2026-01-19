Новини Military Tech 19.01.2026 comment views icon

Понад 460 км: Китай будує велетенський бар’єр з тисяч цивільних суден поблизу Тайваню

Андрій Русанов

Зображення: The New York Times, Depositphotos

Двічі протягом останніх тижнів Китай непомітно мобілізував близько 2000 рибальських суден для формування масивних плавучих бар’єрів довжиною щонайменше 320 та 460 км.

Як розповідає The New York Times, китайські операції пройшли майже непомітно. Ймовірно, вони мають військове значення, попри використання рибальських та інших цивільних суден. На початку січня близько 1400 китайських суден раптово припинили свою звичайну роботу або вийшли з портів та зібралися у Східнокитайському морі. До 11 січня вони зібралися у прямокутник довжиною близько 320 кілометрів. Дані відстеження суден показали, що формація була настільки щільною, що деякі вантажні судна оминали її або ж мали просочуватися.

Зображення: The New York Times

За словами видання, морські та військові експерти заявили, що маневри свідчать про посилення Китаєм “ополчення” з цивільних рибальських човнів, навчених брати участь у військових операціях. Вони зазначають, що маневри показують, що Пекін може за потреби швидко збирати велику кількість човнів у спірних морях.

Зображення: The New York Times

Маневр 11 січня відбувся після аналогічної операції минулого місяця, коли близько 2000 китайських рибальських човнів зібралися у два довгі паралельні формування. Кожне з них простягнулося на понад 460 км, утворюючи форму зворотної літери L. За словами аналітиків, два зібрання, що відбулися з різницею в тижнях в одних і тих самих водах, свідчать про скоординовані зусилля.

У конфлікті, наприклад, навколо Тайваню, Китай може мобілізувати десятки тисяч цивільних суден, щоб перекрити морські шляхи, ускладнити військові операції та постачання своїх супротивників. Рибальські човни занадто малі, щоб ефективно забезпечити блокаду. Але вони можуть перешкоджати руху американських військових кораблів, сказав NYT Лонні Хенлі, колишній офіцер розвідки США, який вивчав морське ополчення Китаю.

Маса менших човнів також може виступати “як ракетні та торпедні приманки, пригнічуючи радари або датчики безпілотників із занадто великою кількістю цілей”, — каже Томас Шугарт, колишній офіцер ВМС США, який зараз працює в Центрі нової американської безпеки.

Китай останніми роками вже використовував десятки або навіть сотні рибальських суден для підтримки свого флоту, іноді шляхом роїв, маневрування в небезпечній близькості та фізичного зіткнення з суднами іншими країнами. Нові навчання засвідчують можливість країни збирати набагато більші флотилії.

