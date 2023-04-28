«‎Poor Things»: Віллем Дефо «‎оживляє» Емму Стоун в науково-фантастичному романтичному фільмі Йоргоса Лантімоса, який дебютує восени

Режисер «‎Фаворитки» знову співпрацює з Searchlight та акторкою Еммою Стоун у новому фільмі «‎Poor Things».

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Схоже Йоргос Лантімос черпав натхнення в історії Франкенштейна, оскільки у центрі сюжету – Белла Бакстер (Стоун), яку повернув до життя ексцентричний, але геніальний, неортодоксальний доктор Ґодвін Бакстер (Віллем Дефо). Згодом, спрагла до життя молода жінка втікає з молодим адвокатом Дунканом Веддерберном (Марк Руффало), щоб здійснити бурхливу подорож континентами. Белла, яка ще не звикла до упереджень того часу, невтомно намагається відстоювати свою рівність та свободу.

Також у фільмі з’являться Рамі Юссеф, Джеррод Кармайкл, Кетрін Гантер, Марґарет Кволлі, Крістофер Ебботт та інші.

Під час роботи над стрічкою Стоун возз’єднується не лише з Лантімосом, а й із Тоні МакНамара – який писав сценарій до «Круелли‎».

На перших кадрах, опублікованих сьогодні в акаунті Searchlight, показані усі три головні герої посеред барвистих (і не дуже, у випадку Дефо) пейзажів.

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«‎Poor Things» знаменують повернення Лантімоса до режисури після п’ятирічної перерви з моменту виходу його темної комедійної драми «Фаворитка» 2018 року. Стрічка принесла Searchlight $34,5 млн за прокат у США та зібрала $95 млн в міжнародній касі; а також отримала 10 номінацій на «Оскар‎» (зокрема як найкращий фільм та за найкращу режисуру) та допомогла Олівії Колман здобути статуетку за найкращу жіночу роль.

Для самого Лантімоса – це вже не перша номінація, раніше у шорт-лист кінопремії потрапляли його фільми «‎Ікло» (найкращий міжнародний фільм) та «Лобстер‎» (найкращий сценарій).

Прем’єра «‎Poor Things» запланована на 8 вересня 2023 року.