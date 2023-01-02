Попереднє слухання за позовом FTC проти Microsoft призначено на 3 січня

У грудні Федеральна торгова комісія США (FTC) подала до суду, щоб заблокувати угоду щодо купівлі Activision Blizzard корпорацією Microsoft. А тепер стала відома дата першого досудового слухання між Microsoft та FTC. 3 січня сторони стануть перед судом, щоб обговорити долю заявки Microsoft на купівлю Activision Blizzard за $69 млрд. Про покупку було оголошено на початку 2022 року, і тоді очікувалося, що угоду вдасться закрити не пізніше червня 2023 року.

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Очікується, що FTC буде нелегко переконати суддю у своїх доводах. По-перше, Microsoft не наполягає на «горизонтальному» злитті, в результаті якого один із її прямих конкурентів зникне. Крім того, компанія дала зрозуміти, що готова піти на поступки, щоб завершити угоду. Якщо злиття відбудеться, Microsoft пообіцяла випускати майбутні ігри Call of Duty на конкуруючих платформах протягом щонайменше 10 років. Також сказано, що франшиза з’явиться на консолях Nintendo.

«Комісія не може впоратися зі своїм тягарем показати, що угода погіршить становище споживачів, тому що угода дозволить споживачам грати в ігри Activision на нових платформах і отримувати доступ до них новими і доступнішими способами», – написала Microsoft в юридичних документах минулого місяця.

Угода також знаходиться під контролем Управління конкуренції та ринків Великої Британії. Відомство заявило, що проведе «поглиблене» розслідування передбачуваного злиття.

Джерело: Engadget