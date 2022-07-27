Поради: як безпечно користуватись мобільним телефоном та інтернетом в зоні активних бойових дій

Держспецзв’язку продовжує давати відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші. В цій підбірці служба зібрала поради з приводу того, як безпечно користуватись мобільним телефоном та інтернетом військовослужбовцям (і не тільки), зокрема і в зоні активних бойових дій.

Дотримання правил кібергігієни, обачливе використання смартфонів – усе це особливо важливо для військових, адже йдеться не тільки про безпеку особистих даних, а часто і про збереження життя.

Щоб убезпечитись:

Вимикайте телефон повністю або вмикайте «режим польоту», коли перебуваєте у безпосередній близькості до позицій ворога. Використовуйте телефон – як дзвінки, так і інтернет – лише за нагальної потреби. Не обговорюйте по мобільному, навіть із близькими, будь-яких «робочих» питань: не розповідайте інформації про побратимів, місця дислокації, озброєння, поставлені завдання тощо. Не варто користуватися мобільним зв’язком одночасно кільком особам із однієї точки, телефонуйте по черзі з певними часовими проміжками. Безпечніше дзвонити з місць, віддалених від розташування позицій. Не зберігайте на телефоні фото, відео, документів та будь-якої іншої інформації, яка може бути використана у випадку втрати гаджету і потрапляння його до рук ворога. Використовуйте VPN. Не під’єднуйтеся до невідомих Wi-Fi-мереж або інших пристроїв, які «роздають» інтернет. Не «роздавайте» інтернету зі свого смартфону. Налаштуйте мобільні пристрої, зокрема і месенджери, так, щоб приймати дзвінки та повідомлення лише від осіб, які є у списку контактів.

Виконайте у телефоні усі безпечні налаштування:

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блокування телефону – обов’язкове (це може бути PIN-код, пароль, графічний ключ, відбиток пальця тощо, а краще – кілька способів одночасно);

усюди, де можливо, налаштуйте двофакторну автентифікацію;

видаліть непотрібні телефонні додатки;

перевірте, які дозволи надані тим застосункам, що використовуються, змініть за необхідності (наприклад, забороніть доступ до контактів, фото);

відмовтеся від функцій автоматичного входу в будь-які акаунти. Безпечніше авторизуватися щоразу, коли це необхідно;

забороніть доступ до геолокації;

вимкніть функцію автоматичного вибору мережі (ця опція є в Налаштуваннях).

У соцмережах і месенджерах:

приберіть із налаштувань або закрийте для загалу усю особисту інформацію (номер телефону, дату народження, місце проживання, місце роботи тощо);

не поширюйте фото, відео, за якими можна ідентифікувати ваше місцерозташування. Не поширюйте фото техніки, позицій тощо;

не додавайте у друзі чи в контакти сторонніх, невідомих вам осіб;

не відкривайте файлів та посилань від незнайомців (і навіть від друзів чи рідних, якщо надіслане викликає сумніви);

відключіть можливість бачити вашу останню активність, а також – надсилати вам повідомлення для акаунтів, що не належать до переліку контактів.

Окрім телефону, обережно використовуйте інші гаджети, які працюють через Bluetooth чи Wi-Fi, наприклад, смарт-годинники або фітнес-трекери.

Джерело: Держспецзв’язку