У мережі з’явився новий огляд камер серії Apple iPhone 17. Фотограф Тайлер Сталман приділив окрему увагу відео та фронтальним камерам.

Як відомо з презентації, iPhone Air має одну основну камеру — 48 МП, з фокусною відстанню 26 мм і світлосилою f/1.6. Це той самий модуль, що й у звичайному iPhone 17, але без додаткової надширококутної камери. Водночас в iPhone 17 Pro та Pro Max стоїть схожий 48 МП сенсор, але з фокусною 24 мм і світлосилою f/1.78. Там також є надширококутна камера та телефото з 4-кратним зумом.

Тож Сталман розпочав порівняння із фронтальної камери базових моделей. За його словами, “селфі-камера, ймовірно, є найбільшим оновленням року” завдяки квадратному сенсору та функції Center Stage. Функція автоматично перемикає знімання між вертикальним та горизонтальним режимами (хоча сам її вимкнув під час огляду). За його словами, тримати iPhone вертикально під час горизонтальної зйомки — доволі комфортно.

Порівняння камер Apple iPhone 17, Air та 17 Pro: в перших двох різниця непомітна, а селфі-камера — "оновлення року"
Запис селфі-камери iPhone 17

Надалі фотограф перейшов до порівняння iPhone 17 та iPhone Air. Для більшості користувачів різниця між основними камерами буде непомітною. Натомість в моделях Pro з’явилися інструменти, які відчутно впливають на результат для тих, хто активно працює з фото й відео.

Порівняння камер Apple iPhone 17, Air та 17 Pro: в перших двох різниця непомітна, а селфі-камера — "оновлення року"
Порівняння камери iPhone 17 з попередніми моделями

 

Серед головних змін Сталман каже про знімання ProRAW у форматі JPEG-XL Lossy. Новинка дозволить суттєво зменшити розмір файлів без втрати деталізації і щоб водночас зберегти гнучкість RAW. Для порівняння він взяв iPhone 17 Pro та iPhone 14 Pro Max, де перевага звичайна була за новинкою. Смартфон створював чистіші фото з меншим шумом і точнішими кольорами, особливо під час поганого освітлення та зуму.

Порівняння камер Apple iPhone 17, Air та 17 Pro: в перших двох різниця непомітна, а селфі-камера — "оновлення року"Порівняння камер Apple iPhone 17, Air та 17 Pro: в перших двох різниця непомітна, а селфі-камера — "оновлення року"

У відео також згадали стабілізацію, відеозйомку та відмінності між Pro і Pro Max. Коли справа доходить до порівняння камер провідних моделей, то різниця між ними не помітна. Автор робить висновок: якщо ви користуєтесь iPhone 15 Pro чи старішим, має сенс придбати 17 Pro заради камери.

Наостанок фотографі каже, що Apple ще більше наблизила можливості нових iPhone до рівня професійних кінокамер. Однак ці функції стануть доступними не лише профі, а й звичайним користувачам. Все-таки Apple сама називає камери iPhone 17 Pro “вісім об’єктивів у кишені”.

Джерело: 9to5mac

